Fodboldtribune bygget af frivillige: - Det giver et løft til spillerne

HOG Fodbold i Hinnerup har fået en ny tribune på det lokale fodboldstadion, E. Trasborg Park.

Den er opført i august af frivillige og et tømrerfirma.

De frivillige har lagt over 400 frivillige timer i projektet, og det har ført til en tribune, som er 30 meter lang.

Læs også Velkommen til QuickPot Park: Serieklubber sælger stadionnavne

- Mange af de frivillige er forældre, aktive fodboldspillere, trænere – men også mennesker, der ikke har haft noget at gøre med fodbold gennem tiden, men stadig har været med, fordi at de synes idéen er så god, fortæller initiativtager Magnus Nielsen.

Magnus Nielsen har ikke selv børn, der spiller i klubben, men han har været aktiv og foreningsleder gennem 37 år i klubben.

Tribunen blev indviet i lørdags. Foto: Privatfoto

- Jeg vil gerne gøre en forskel, og det er min hobby at hjælpe andre og få det til at fungere i en idrætsforening, siger han.

Tribunen blev indviet i lørdags, og nu glæder han sig til, at den kan tages i brug.

Nu er der ingen undskyldning. Nu kan man sidde i tørvejr og se kampene, så jeg håber, at rigtig mange finder vej herom. Magnus Nielsen, initiativtager på projeket

- Nu er der ingen undskyldning. Nu kan man sidde i tørvejr og se kampene, så jeg håber, at rigtig mange finder vej herom.

Giver spillerne et løft

Magnus Nielsen er sikker på, at det vil give spillerne et løft, at der er tribune, og at der forhåbentligt kommer flere tilskuere.

Tribunen i Hinnerup er klar til at blive taget i brug af tilskuere. Foto: Privatfoto

- Det givet helt klart et løft til vores spillere, at flere forældre, bedsteforældre, venner og andre lokale kommer og ser kampene.

30 frivillige har været med til at opføre tribunen i august måned med kyndig hjælp fra et tømmerfirma.

- Jeg elsker at have med mennesker at gøre, så det har været en ren fornøjelse. Alle er kommet for at give den en skalle. Det har været rigtig sjovt, og det giver kammeratskab unge og gamle imellem.

Læs også Advokat til sex-anklaget psykolog: Psykolognævn hænger min klient ud