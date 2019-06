Fodboldstjerne sikrer nyt samlingspunkt til hjembyen

For to år siden vandt den danske fodboldspiller Kasper Dolberg prisen som årets talent i den hollandske liga, og med den titel følger en pose penge til en multibane i spillerens hjemby.

Derfor har Voel ved Silkeborg nu fået glæde af et nyt samlingspunkt. Fredag stod banen klar, og Kasper Dolberg selv kom forbi for at indvie banen.

Det er et boost for os alle sammen. Jacob Jensen, formand GFG Voel

- Jeg synes, den er megafed og passer rigtig godt ind, siger Kasper Dolberg til TV2 ØSTJYLLAND

I dag spiller han i den hollandske klub Ajax Amsterdam, men i sin tid begyndte det hele i GFG Voel.

- Som klub er vi meget stolte over, at han tænker helt tilbage til sin gamle klub. Det er et boost for os alle sammen, siger formand GFG Voel, Jacob Jensen.

Fodboldklubben i Voel arrangerede en mindre turnering på banen med Kasper Dolberg i forbindelse med indvielsen.

Den nye multibane er desuden opkaldt efter Kasper Dolberg selv og har fået navnet Cryuff Court Kasper Dolberg, eftersom prisen uddeles af hollandske The Johan Cryuff Foundation.

Multibanen er både finansieret af The Johan Cryuff Foundation og Silkeborg Kommune, der hver især har bidraget med cirka 500.000 kroner.

Ud over Kasper Dolbergs og The Johan Cryuff Foundations tilstedeværelse, var der også arrangeret masser af aktiviteter og autografskrivning til indvielsen.

Alt sammen til stor begejstring for den 21-årige stjerneangribers mange fans.

- Det er virkelig fedt og stort at møde ham. Der kommer nok til at blive kø, siger Olivia Lindhardt Bjerring, der spiller fodbold i GFG Voel.