Fodboldklub står sammen efter pinlig omtale i aviserne

Det trak flere pinlige avis- overskrifter, da det forleden kom frem, at 1. divisionsholdet i Lystrup IF havde trukket sig fra pokalkampen mod Skive - angiveligt fordi fodboldspillerne skulle på Smukfest i Skanderborg.

Et afbud, der altså resulterede i en regulær shitstorm mod klubben.

Det gør ondt i hjertet, når man læser sådan noget. Carsten Jørgensen, fodboldspiller i Lystrup IF

Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. Pokalkampen mellem Skive og Lystrup IF bliver alligevel spillet her torsdag aften.

En af klubbens veteraner, Carsten Jørgensen, fik i løbet af kort tid samlet spillere til at holdet kunne stille op mod Skive.

- Det har været helt fantastisk. Det er lige fra slagtermesteren nede i Brugsen til ens gamle fodboldkammerat, der spiller med. De skulle ikke engang hjem og spørge konen. De sagde bare ja med det samme. Det er fantastisk at mærke den opbakning, når det pludselig brænder på, siger Carsten Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kærlighed til klubben

Og han er ikke i tvivl om, hvorfor han satte sig for at samle spiller sammen til et hold, han ikke engang spiller på selv.

- Man er barnefødt i klubben. Jeg startede i klubben, da jeg var 6 år, og jeg er 39 år i dag, så det er 33 år. Det er jo kærligheden til klubben. Det gør ondt i hjertet, når man læser sådan noget, siger han.

Fem oldboysspillere, to serie 3-spillere og to U19-spillere hjælper de syv jyllandsseriespillere.

Selv har de forklaret aflysningen med, at nogle skulle til Smukfest i Skanderborg, og derudover var der mandefald i truppen efter nedrykning fra Danmarksserien.

Risikerede bøder

Det ville dog gøre for ondt på klubben økonomisk, hvis den aflyste kampen.

Hvis klubben ikke stillede op, kunne de som yderste konsekvens risikere at få bøder, og det er noget, der vil kunne mærkes økonomisk i en breddeklub.

Billede af Lystrup IF. Foto: FotoTrine / vildmedfoto.dk

- Det er klart, at bøder vil ramme en klub som vores hårdt. Vi er jo ikke en pengemaskine, så det vil kunne mærkes, hvis vi får en stor bøde eller bliver udelukket af pokalturneringen, sagde formand for Lystrup IF, Susanne Bisgaard Pedersen, tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.