Fodboldklub samler ind til bane uden mikroplast

Alle fodboldspillere kender de små, sorte gummistykker, der dækker landets kunstgræsbaner.

De sætter sig i støvler og tøj og bliver slæbt med ind i omklædningsrum, vaskemaskiner og ud i det omkringliggende miljø.

Hvert år forsvinder cirka 1500 tons granulat fra Danmarks mere end 300 kunstgræsbaner ud i naturen og omgivelserne omkring banerne.

I Lystrup IF skal de til at have en ny kunstgræsbane oven på deres nuværende grusbane, og den skal være fri for mikroplastik.

- Vi besluttede os ret hurtigt for, at vi skulle have en miljøvenlig bane. Jeg har blandt andet selv været i Nepal og set, hvad plastik gør ved naturen. Så derfor sagde jeg, at jeg meget gerne vil have en bane uden det her sorte gummigranulat, siger Susanne Pedersen, der er formand for fodboldafdelingen i Lystrup IF, til TV2 ØSTJYLLAND.

Stor opbakning fra medlemmer og forældre

Men den alternative bane kommer ikke uden ekstra omkostninger.

I Lystrup regner de med at skulle samle 2 mio. kr. mere ind end de 3,1 mio. kr., de ligesom syv andre klubber har fået bevilget af Aarhus Kommune.

De øgede omkostninger kommer også, fordi de gerne vil have LED-lys omkring banen i stedet for halogenlys, da det bruger mindre el.

Pengene vil de blandt andet skaffe ved salg af hættetrøjer og juletræer.

- Vi har i 28 år haft et juletræssalg, og i år går hele overskuddet til en bæredygtig bane. Og så har lanceret en adventskonkurrence, hvor man kan vinde en hættetrøje, som også kan købes, hvor alt overskuddet går til banen, siger Susanne Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover søger de penge hos fonde og sælger sponsorater.

Og ifølge Susanne Pedersen var det ikke svært at overbevise resten af klubben.

- Stort set alle spillere og forældre har hørt i medierne, at det her gummi kan være skidt for miljøet. Hvis bare gummigranulatet blev liggende på banen, var det intet problem, men det kan vi ikke forhindre. Så der var ingen tvivl, om at vi skulle gå den alternative vej, siger Susanne Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal også være god til fodbold

I Danmark er der ikke særligt meget erfaring med de alternative baner.

Faktisk blev den første 11-mands kunstgræsbane uden gummigranulat først indviet i starten af november i Gødvad ved Silkeborg.

I Gødvad har de anlagt en kunstgræsbane med sand i stedet for gummi.

Den manglende viden og erfaring har fået Lystrup IF til at ansætte en projektleder, der skal sørge for, at de ender med den rigtige løsning.

- Banen skal jo også være god at spille fodbold på, så derfor har vi har en mand ansat til at undersøge markedet og tale med folk, der ved noget om de har baner, for eksempel i Norge og Sverige, siger Susanne Pedersen, der er formand for fodboldafdelingen i Lystrup IF.

Banen forventes at stå klar i oktober 2020.