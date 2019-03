Massive problemer i demenslandsby ryster fagforeninger

Demenslandsbyen Huset Nyvang i Randers er tænkt som et visionært sted, hvor borgere med demens i relativ høj grad kan fortsætte deres liv, som de kender det uden for landsbyen.

I 2017 blev Huset Nyvang kåret som Årets Sundhedsbyggeri i Danmark, og ved åbningen i marts 2018 kaldte Randers Kommune det en lille by i byen.

Et år senere er realiteten en anden. Plejecentret lever ikke op til de pårørendes forventninger. De var blevet lovet et levende landsbytorv med bager, frisør og kulturhus. En købmand, hvor beboerne kunne handle ind, som de plejede, inden sygdommen ramte. Beboerne skulle opleve liv og glæde ved cafébordene foran bageren.

Men 'købmanden’ har kun åbent to gange om ugen - og kun to timer begge dage. Torvet står tomt. Der har været stor udskiftning af personalet: 29 medarbejdere er stoppet med at arbejde i Huset Nyvang i løbet af 2018.

Der er kun to nattevagter til 60 beboere med demens, hvilket er under landsgennemsnittet på 20 beboere pr. ansat.

Stressede og frustrerede medarbejdere

Mens de pårørende primært er bekymrede for beboerne, er formanden for social- og sundhedssektoren i FOA Randers, Inge Rasmussen, også bekymret for medarbejderne i Huset Nyvang.

De er frustrerede og stressede, lyder det.

- Hvis der ikke er en ledelse, og hvis der ikke er en struktur, og hvis du har en arbejdsplan, der hele tiden ændrer sig, fordi der kommer sygemeldinger eller en kollega rejser, vil du stå i nogle situationer, hvor der en masse tomme huller i vagtplanen, der skal dækkes ind, siger Inge Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det gør, at medarbejderne aldrig kan aldrig vide, hvornår de har fri, og den utryghed gør, at de ikke fungerer, som de skal.

Kommune ind i kampen

Baseret på henvendelser fra medlemmer og tillidsrepræsentanter har 3F i Randers sendt et bekymringsbrev til Randers Kommune.

- Vi er bekymrede over, hvad der foregår i demenslandsbyen, og at vores medlemmer ikke har det godt. Der er et massivt problem, som vi skal gøre noget ved, siger Inge Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Randers Kommune har efter fagforeningens henvendelse taget hånd om situationen, mener den lokale formand for social- og sundhedssektoren.

- De har haft nogle møder med medarbejderne, og man har sat et konsulentfirma på, som skal styre en proces, så vi får rettet op på tingene. Man har også konstitueret en leder deroppe, som medarbejderne altid kan gå til, hvis der er nogle problemer. Vi har lavet en aftale om, at vi evaluerer situationen, når der er gået tre måneder, siger Inge Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det skal nok blive godt

Der skal helt klart være flere nattevagter i Huset Nyvang, siger hun. Hun har samtidig en forhåbning om, at livet i demenslandsbyen kommer til at fungere godt.

- Intentionerne i demensbyen er rigtige gode. Vi skal kigge på årsagen til, at medarbejderne er rejst, og hvad er årsagen til, at der er sygemeldinger blandt kollegerne, siger Inge Rasmussen og fortsætter:

- Når man finder årsagerne til det, og man får rettet op på tingene, er jeg også sikker på, at værkstedet og købmanden og bageren også til at fungere. Men når personalet ikke har det godt, og ikke har de optimale vilkår, kan man ikke få resten af huset til at fungere.

Et udsultet område

Jens Laursen, tidligere byrådsmedlem for Beboerlisten, medlem af SF i Randers og transportgruppeformand for 3F Randers, var en del af sundheds- og omsorgsudvalget på det tidspunkt, hvor det blev besluttet, at demenslandsbyen skulle bygges.

Landsbyen er slet ikke blevet, som han havde regnet med, og det skyldes ikke mindst besparelser, lyder det i dag.

- Man har ganske simpelt udsultet området, og man har desværre også udsultet landsbyen. Man har lavet besparelse efter besparelse i budget efter budget, og det gør jo, at man har en dårligere betjening af borgerne, også på demensplejehjemmet, siger Jens Laursen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg synes ikke, det er i orden, at man har stillet gode forhold i sigte, og at de økonomisk rammer så gør, at man ikke kan få de gode forhold. Personalet knokler en vis legemsdel ud af bukserne, men de kan ikke se en ende på den her elendighed.

Formand for omsorgsudvalget i Randers Kommune Fatma Cetinkaya (S) erkender, at forholdene i Huset Nyvang er langt fra det ønskede.

- Der er sat nogle forskellige initiativer i gang, og vores områdechef er blandt andet i gang med at snakke med de pårørende og borgerne og ikke mindst vores personale, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

