FOA går ind i sag om pædagogmedhjælper: Kan ramme alle

I Danmark er man skyldig, indtil det modsatte er bevist.

Derfor undrer det fagforeningen FOA, at Randers Kommune holder fast i, at en pædagogmedhjælper fra daginstitutionen Stjernehuset i Randers ikke kan komme tilbage til sin tidligere arbejdsplads.

Derfor har FOA nu valgt at gå ind i sagen om.

- Vi kører selvfølgelig sager for alle vores medlemmer, og den her sag vil selvfølgelig også blive kørt hele vejen igennem systemet, siger Karin Mathiesen.

Pædagogmedhjælperen har hidtil været ansat i Stjernehuset, men nu har Randers Kommune mod pædagogmedhjælperens eget ønske valgt at flytte ham til en anden institution i kommunen.

Det er sket, selvom politiet har droppet sigtelserne mod ham for seksuelle overgreb mod børn.

- Min holdning er helt klart, at når der ikke er grundlag for at rejse en sigtelse, så vender man selvfølgelig tilbage på sit nuværende job, siger sektorformand i pædagogisk sektor i FOA Randers, Karin Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Åbner op for sag

Ifølge pædagogmedhjælperens fagforening FOA krænker beslutningen retssikkerheden.

- Jeg synes ikke, at det er Randers Kommunes pligt at dømme folket. Jeg ser, at der er et generelt problem, for hvis man ikke er blevet sigtet for noget, så er man jo uskyldig, siger Karin Mathiesen.

Sektionsformand i pædagogisk sektor i FOA Randers, Karin Mathiesen, frygter for sine medlemmer efter, at pædagogmedhjælperen nu er blevet flyttet fra sin tidligere arbejdsplads.

Holder fast i beslutning

Byrådet i Randres Kommune holdt tirsdag ekstraordinært møde om sagen. Her besluttede 21 ud af 31 byrådsmedlemmer, at det var op til forvaltningen at afgøre, hvad der skulle ske med pædagogmedhjælperen.

Og forvaltningen har valgt at holde fast i beslutningen om, at manden ikke skal tilbage til den pågældende institution.

Jeg ville da blive utryg, hvis det var mig, der arbejdede med børn eller ældre, det er sådan set hip som hap. Det er skrækkeligt at tænke på, hvad det kan få af konsekvenser. Karin Mathiesen, sektorformand, pægagogisk center, FOA Randers.

- Vi har lavet en samlet vurdering af, hvad der er rigtigt for børnene, forældrene og institutionen også på den længere bane. Og her er vi faktisk ikke i tvivl om, at det her er den rigtige beslutning, siger direktør for Børn og Skole i Randers Kommune, Michael Maaløe.

FOA er overbevist om, at denne sag vil kunne danne præcedens og skabe utryghed i hele branchen.

- Jeg ville da blive utryg, hvis det var mig, der arbejdede med børn eller ældre, det er sådan set hip som hap. Det er skrækkeligt at tænke på, hvad det kan få af konsekvenser, siger Karin Mathiesen.

Ikke noget i vejen for flytning

Selvom kritikken hagler ned over Randers Kommune, er der ifølge Ole Hasselbach, der er professor emeritus i juridisk institut ved Aarhus Universitet, ikke noget i vejen for, at Randers Kommune kan forflytte end medarbejder.

- Hvis man er uskyldig, er det helt klart, at man ikke kan blive fyret på den baggrund. Men en forflytning kan have en saglig grund i behovet for at sikre ham en beskæftigelsesmulighed uden en masse uro omkring sig og sikre, at hans gamle arbejdsplads kan fungere igen, siger Ole Hasselbach.

Han bliver bakket op af forsvarsadvokat og formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Kristian Mølgaard, der dog ikke ønsker at kommentere på den konkrete sag.

- I sager hvor politiet dropper sigtelsen, så er man uskyldig, så det kan man ikke bortvise med henvisning til. Derfor kan der alligevel være forhold, som udspringer af den samme hændelse, som kan være kritisable, siger Kristan Mølgaard.

Det vil altså sige, at Randers Kommune på anden vis kan godtgøre forflyttelsen af pædagogmedhjælperen.

Om fjorten dage udløber klagefristen efter statsadvokaten droppede den første sigtelse mod pædagogmedhjælperen. Hos FOA føler de sig overbeviste om, at manden er blevet uretfærdigt behandlet.

- Vi afventer og ser, men vi har fået at vide, at der ikke er grundlag til at rejse en sigtelse, så vi har en forventning om, at man kan vende tilbage til sin arbejdsplads, siger Karin Mathiesen.