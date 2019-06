Flyvende gymnaster skal motivere skolebørn

Dans, leg og højtflyvende gymnaster.

Der var gang i den, da 1000 børn var inviteret indenfor til skoleshow ved Flying Superkids store aktivitetspark, der er stillet op i Tilst.

Her kunne skolebørnene prøve alt fra hoppeborge og trampoliner til at spille fodbold.

- Vi laver arrangementet for at få børn ud og motionere. Det er svært i dag få børn og unge til at blive motiveret til at dyrke sport, siger direktør for Flying Superkids, Lars Godbersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagens arrangement er et led i et samarbejde mellem Flying Superkids og Aarhus Kommune, der har en målsætning om at inspirere børn og unge til mere bevægelse i hverdagen.

Indre motivation

Som afslutning på aktivitetsdagen fik skoleeleverne lov til at se Flying Superkids Junior optræde med et helt særligt skoleshow.

Lærke Skærbæk Gleit (t.v.) og Liva Aviaja Grønkjær går begge på Engdalskolen i Brabrand. De kan godt lide at lave gymnastik i frikvarterne.

Flying Superkids Junior er de gymnastikbørn, der er på nippet til at slippe igennem nåleøjet til at blive medlem af Flying Superkids.

Én af de skoleelever, der deltog i dagens arrangement, var Lærke Skærbæk Gleit, der til dagligt går på Engdalskolen i Brabrand.

Hun er selv glad for at dyrke motion, og hun er meget interesseret i gymnastik. Derfor har hun også set frem til at opleve de flyvende gymnaster i virkeligheden.

Vi håber, at vi kan vække den indre motivation hos børnene, så de kan se det sjove i at engagere og bevæge sig. Lars Godbersen, direktør, Flying Superkids.

- Jeg har glædet mig til at se dem optræde. Jeg tror, at det er rigtig sjovt at gå til gymnastik. Jeg kunne måske godt selv tænke mig at prøve at gå til det, siger hun.

Og netop det med at vække interesse i børnene, så de får øjnene op for forskellige fysiske aktiviteter, er hele målet med dagen.

- Vi håber, at vi kan vække den indre motivation hos børnene, så de kan se det sjove i at bevæge sig, siger Lars Godbersen.

Skoleelever er invitereret til aktivitetsdagen både onsdag og torsdag.