Flyttedag forude: Psykisk syge bekymrede for sammenlægning

Hvis du i fremtiden ender på skadestuen i Aarhus, vil du ikke kun møde patienter med brækkede knogler og blødende sår. Fremover skal de psykiatriske patienter også henvende sig i akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital. Indtil nu skulle de møde op på den psykiatriske modtagelse i Risskov.

Det jeg hører, når jeg taler med patienterne, er generelt en stor bekymring for den nye modtagelse. Johanne Haahr Uhd, frivillig på psykiatrisk afdeling

En af dem, der er bekymret for ændringen, er Johanne Haahr Uhd. Hun har selv været indlagt på psykiatrisk afdeling over 25 gange, og har i flere år hjulpet de psykisk syge ved blandt andet at tale med dem og plante blomster hos dem.

- Jeg kommer på psykiatrisk hospital i Risskov flere gange om ugen. Det jeg hører, når jeg taler med patienterne, er generelt en stor bekymring for den nye modtagelse, siger Johanne Haahr Uhd til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: I oktober sidste år fortalte vi, hvordan Johanne Haahr Uhd forsøger at hjælpe de psykiatriske patienter, der er truede af selvmord. Det gør hun blandt andet ved at plante blomster hos dem.

Ifølge Johanne Haahr Uhd er patienterne især bange for at blive udstillet over for andre, der ikke har en psykisk sygdom. Og så er der også en helt anden uro på en almindelig skadestue, hvor folk kommer ind med brækkede knogler, og hvor der kan være børn, der skriger.

- Derfor tænker jeg, det er vigtigt, at man er enormt opmærksom på, hvordan det kommer til at fungerer. At der er hænder nok til at tage sig af den her nye opgave, og at vi er åbne for at justere efter de problemer eller behov, der må opstå, siger Johanne Haahr Uhd.

Sygehus tager forholdsregler

Hos Aarhus Universitetshospital er de godt klar over, at det kan skabe udfordringer, når psykiatriske patienter blandes med patienter på skadestuen. Derfor har de forsøgt at tage nogle forholdsregler i modtagelsen.

- Patienterne kommer ind og møder sygeplejersken i receptionen, og så vurderer vi, hvor de skal vente. Nogle kan vente i venteværelset, andre skal direkte i behandling, og så har vi også mindre venteværelser med lidt mere ro, siger oversygeplejerske på skadestuen, Pia Stie-Svendsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Oversygeplejerske, Pia Stie-Svendsen, forklarer, at personalet er blevet uddannet inden sammenlægningen, så de er bedst muligt klædt på til at modtage psykiatriske patienter.

Til gengæld ser oversygeplejersken også fordele ved, at de mange patienter nu får mulighed for at udnytte de forskellige kvalifikationer, som personalet har.

- Det er jeg sikker på, vi får noget godt ud af. Nu er der ikke ret langt til vores kollegaer med psykiatriske kompetencer, og de får heller ikke så langt til dem, der har kompetencer inden for fysisk sygdom, siger Pia Stie-Svendsen.

VIDEO: I videoen her fra 22. oktober kan du komme på rundtur i psykiatriens nye lokaler på Aarhus Universitetshospital.

Flere kompetencer på samme sted

Skadestuen får psykiatriske sygeplejersker på arbejde døgnet rundt, og en psykiatrisk læge vil enten være til stede eller tilgængelig på telefon. En af de sygeplejersker, der får sin daglige gang i akutmodtagelsen, er Ina Ottesen.

- Man bliver jo altid lidt bekymret, når man skal i gang med noget nyt, men vi prøver at forberede os bedst muligt. Det bliver en balance at få taget godt imod hver enkelt og få værnet om dem på den rigtige måde. Jeg håber, det bliver trygt og rart, siger Ina Ottesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Når Ina Ottesen (til højre) ikke behandler patienter, kommer hun til at tage imod patienterne her i receptionen.

Selvom hun naturligvis vil arbejde for, at sammenlægningen bliver en succes, kan hun ikke være sikker på, at det er den bedste løsning for patienterne.

- Nej, det kan vi ikke. Tiden vil jo vise, om vi får varetaget deres behov på en bedre måde. Men vi har flere kompetencer samlet end tidligere, fordi vi kan læne os op af hinanden, siger Ina Ottesen.

Direktør: Bedre behandling til alle

Det er politikerne er Region Midtjylland, der har vedtaget at lægge de to funktioner sammen i Skejby. Men også fra ledelsen på Aarhus Universitetshospital er der opbakning til beslutningen.

Vi har nu samlet faglighederne og kan give en bedre behandling til alle. Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital

- Der er god grund til det, for vi ved, at mange med psykiatriske lidelser har også problemer andre steder i kroppen. Og omvendt modtager vi allerede i dag patienter på universitetshospitalet, som har psykiske lidelser. På den måde har vi nu samlet faglighederne og kan give en bedre behandling til alle, siger lægefaglig direktør, Claus Thomsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lægefaglig direktør, Claus Thomsen, mener, at sygehuset har forberedt sig så godt, som de kunne.

Han forklarer, at der allerede nu er oprettet et særligt driftsråd, der skal evaluere på, hvordan det fungerer. På den måde mener han, at man hurtigt vil kunne tage hånd om eventueller problemer.

- Det er nyt for alle parter – både blandt patienter og personale på begge sider. Vi har forberedt os så godt, vi kunne, i tæt samarbejde med både psykiatrien og universitetshospitalet. Men det er klart, vi kan ikke forudsige alt, selvom vi har tænkt på langt det meste i vores forberedelse, siger Claus Thomsen.