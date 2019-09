Flot hæder - I Grenaa er de verdens bedste

- Det er verdensklasse.

Så klart kan det siges, og det det er lige præcis sådan, at Søren Hoffmann Hansen, innovationschef på 3D College i Grenaa, udtrykker det.

3D College har nemlig fået fornem international opmærksomhed. Brugerne af et stort internetforum for digitale grafikere har stemt og vurderet, at uddannelsen i Grenå er den bedste i verden for unge, der brænder for 3D-grafik, film og visuelle effekter.

3D bruges for eksempel i forhold til indretning. Passer sofaen ind, og hvilken farve skal den være, så den passer bedst ind i forhold til vægfarve, sollys og resten af møblerne. På den måde kan ens stue laves så nøjagtigt, at det lige så godt kunne være et fotografi.

Her ses et eksempel på en stue lavet i 3D.

- I dag kan du som kunde gå ind på en hjemmeside og klikke rundt for at finde ud, hvilken farve skal sofaen være, hvilken farve skal der være på væggen, og hvordan ser din stue ud, når solen går op i øst og ned i vest. De ting er med til at gøre, at der er et kæmpe behov fra 3D-grafikere, og slutbrugerne efterspørger det også mere og mere i vores hverdag, siger Søren Hoffmann Hansen.

Nummer et ud af 500

På uddannelsen i Grenaa er de stolte, for det er et enormt klap på skulderen at blive valgt som nummer et blandt 500 skoler fra hele verden.

- Jeg synes, at det er godt klaret, at vi er kommet så højt op, og at der er nogen, der anerkender alt det hårde arbejde, som jeg og mine medstuderende laver herude, siger Søren Sten Andersen, studerende på 3D College

For eleverne i Grenaa handler det om at få lov til at nørde, for det er nemlig der, magien opstår.

- Vores elever er enormt talentfulde, og så er de enormt dygtige til at begrave hovedet i computeren og sørge for hele tiden at holde sig ajour og dygtiggøre sig konstant, siger Søren Hoffmann Hansen.

Søren Hoffmann Hansen, innovationschef på 3D College, håber, at omverden også snart får øje på, hvor gode de er på uddannelsen i forhold til computerspilsgrafik.

Og selvom Grenaa geografisk er jysk, har de smidt den jyske beskedenhed, for de vil meget mere.

- Det næste område er helt klart, at nogen skal opdage, hvor usandsynligt dygtige vi er til gameart og computerspilsgrafik. Det må blive næste år, vi tager den pris, siger Søren Hoffmann Hansen.