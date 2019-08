Flot første halvleg sikrer Randers-sejr over FCN

Selv om FC Nordsjælland var mest på bolden, var det Randers FC, der havde kynismen og vandt 3-1 hjemme i fjerde runde af 3F Superligaen.

Hjemmeholdets tre mål faldt i første halvleg.

FCN fik slet ikke nok udbytte af boldbesiddelsen, hvorfor Randers flere gange kunne drage nytte af hurtige omstillinger og skarpe dødbolde.

Netop dødboldene blev afgørende, da Randers scorede to mål efter hjørnespark.

Marvin Egho åbnede ballet med kampens første mål. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Nordsjælland havde svært ved at få den vanlige boldomgang til at fungere, for Randers leverede flot defensivt spil.

Resultatet betyder, at Randers med sin første sejr i denne sæson kravler op på en syvendeplads med fem point, mens Nordsjælland er på femtepladsen med seks point.

I det 13. minut fik hjemmeholdet en indlægsmulighed, og tvivlsomt forsvars- og målmandsspil fra udeholdet gjorde, at angriber Marvin Egho nemt kunne gøre det til 1-0 til Randers.

Efter en halv time fik kronjyderne bragt sig yderligere foran.

Et hjørnespark endte i panden på FCN-back Mads Aaquist, som uheldigt for ham headede bolden i eget net.

Det så flere gange ud til at blive 3-0 til hjemmeholdet, men først minuttet før pausefløjtet lykkedes det for Randers.

FC Nordsjælland havde masser af boldbesiddelse, men det lykkedes dem ikke at gøre meget med det. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Hjørnesparket giver mål

Igen var det et hjørnespark, der skabte problemer for udeholdet, men denne gang var det midtbanespiller André Rømer, der kunne sætte sidste fod på og gøre det til 3-0.

Seks minutter inde i anden halvleg burde der havde stået 4-0 på måltavlen, men Randers-profilen Saba Lobjanidze brændte en kæmpe chance.

Anden halvleg var for det meste med FCN i boldbesiddelse, men som i første halvleg formåede holdet ikke at udnytte det.

Det lykkedes dog udeholdet at pynte på resultatet, da midtbanespiller Mohammed Kudus flugtede bolden op i nettaget efter 82 minutter.