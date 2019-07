Flødehelt fundet: Burde være daglig rutine at hjælpe andre

En helt almindelig lørdag eftermiddag på en tankstation i Søften. Henrik Kristensen var netop på vej ind for at handle småt ind, da en betjent kommer løbende.

- Da jeg stiger ud af bilen, kommer der en betjent løbende, og jeg tror, at han kommer hen mod mig. Da jeg kommer ind i butikken på tankstationen, løber betjenten rundt og leder efter fløde og mælk, fortæller Henrik Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Betjenten har så travlt, at han er nødt til at forlade butikken, uden at betale for fløden og mælken.

- Så siger jeg, at den skal jeg nok betale. Jeg kan godt regne ud, at det er til noget førstehjælp, da de har så travlt og han leder efter fløde, siger Henrik Kristensen, der arbejder som servicevagt.

Det virker lidt skræmmende, at der ikke skal mere til for, at det kaldes en god gerning. Henrik Kristensen, Tilst

Den gode gerning medførte, at politiet i går sendte en efterlysning ud efter ”dagens helt i flødesovs”, da de gerne vil betale helten tilbage.

Og al denne opmærksomhed omkring episoden kom noget bag på Henrik Kristensen, da hans chef nævner opslaget på Facebook.

- Jeg vidste ikke helt, om jeg skulle reagere på det, men jeg ringede ind til politiet, at jeg ikke behøvede at få pengene igen. Jeg er lidt ligeglad med de 25-30 kroner, som det kostede mig, fortæller Henrik Kristensen.

Andet end kroner og ører

Han har dog en fornemmelse af, hvorfor betjentene var så taknemmelige for hans gerning.

- Jeg tror, at det handler om noget andet end kroner og ører. Men der er langt imellem de gode nyheder, og at folk træder til, når der er behov for det, siger Henrik Kristensen.

Og den positive opmærksomhed som episoden generelt har fået, det er ikke udelukkende positivt i Henrik Kristensens ører.

- Det virker lidt skræmmende, at der ikke skal mere til for, at det kaldes en god gerning. Det burde bare være en daglig rutine for alle, at man hjælper, synes jeg.

Henrik Kristensen henviser ydmygt til, at han ikke personligt er tilhænger af, at episoder som denne bliver blæst op.

Østjyllands Politi skriver i en opdateret udgave af Facebook-opslaget, at de har sendt en lille ting til Henrik Kristensen som tak.