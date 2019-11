Flertal for kritiseret lovudkast om fremmedkrigeres børn

Børn af danske forældre, der fødes i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, skal ikke længere automatisk blive danske statsborgere.

Det står der ifølge Information og Berlingske i et lovudkast fra S-regeringen.

Venstre er umiddelbart positivt indstillede over for et lovudkastet. Det siger indfødsretsordfører Morten Dahlin (V). Dermed tegner der sig et politisk flertal for forslaget.

Politisk opgør mod fremmedkrigere

Morten Dahlin henviser til, at lovudkastet udspringer af en aftale, som den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti indgik før valget. Den aftale blev indgået i marts, men nu er S-regeringen altså kommet med et lovudkast om emnet.

Lovudkastet er det seneste træk fra dansk side i opgøret mod fremmedkrigere.

Et flertal i Folketinget vedtog i begyndelsen af november et lovforslag, der gør det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer kategoriseret som fremmedkrigere.

Syrienkriger med dansk pas

Den 28-årige dansk syrienkriger Ahmad Salem el-Haj, der er født og opvokset i det vestlige Aarhus, landede mandag med fly i Danmark.

Tirsdag blev han fremstilles i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Ahmad Salem el-Haj rejste til Syrien i 2013. Foto: TV 2

Ahmad Salem el-Haj har dansk pas og er tidligere er idømt fire års fængsel i Tyrkiet.

I henhold til konventionerne kan Danmark ikke fratage en fremmedkriger statsborgerskabet, hvis personen ikke har dobbelt statsborgerskab.

En række høringssvar er kritiske over for lovudkastet. Skarpest er Institut for Menneskerettigheder, der mener, at lovudkastet vil indføre en ordning, der "vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser".

- Det er efter vores opfattelse i strid med en langvarig politisk og juridisk tradition og forpligtelse for, at man lader barnets statsborgerskab følge forældrenes, sagde direktør Jonas Christoffersen tirsdag aften til Ritzau.