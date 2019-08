Flere voldsepisoder på Smukfest: Politiet har haft en travl nat

Det er først i dag, onsdag, at Smukfest-programmet for alvor begynder. Men mange unge camperer og fester allerede på campingområdet, Kærligheden.

Og det har givet politiet en travl aften og nat.

- Vi havde en voldssag klokken halv et i nat, hvor fire hætteklædte unge umotiveret ødelægger en camp på Kærligheden, siger Poul Steffensen, der er politikommisær hos Sydøstjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

En 19-årig mand fra Horsens befinder sig i dén camp på tidspunktet med sine venner, og han henvender sig til de fire unge for at spørge, hvad de har gang i.

- Og så bliver han tildelt tre til fire knytnæveslag i ansigtet og brækker formentlig næsen, siger politikommisæren.

Politiet er endnu ikke kommet langt med efterforskningen og søger vidner fra episoden. Ved man noget, kan man kontakte politiet på telefon 114.

Ung mand får spark i brystkassen

Tidligere på aftenen skete der en anden voldsepisode. Omkring klokken 21.40 henvender en 26-årig mand fra Horsens sig til en gruppe unge, der sidder i festivalstole på parkeringspladsen ved Horndropvej - tæt ved shuttlebusserne.

- Manden spørger, om de har nogle smøger, han må købe, og at han vil give 100 kroner per styk. Men de har ikke nogen. Så den 26-årige mand går derfra igen, siger politikommisær Poul Steffensen.

Af ukendte årsager kommer den unge mand pludselig løbende tilbage og hopper op og sparker en af de unge i brystkassen - en 19-årig fra Skanderborg. Herfter sætter den 26-årige mand sig ind i den bil, hvor han kom fra, og kører fra stedet.

- Lidt senere får vi et opkald om, at der er en mand, der er sprunget ud af en bil under kørsel ved rundkørslen i Gedved, forklarer politikommisæren.

Han bliver hentet af en ambulance og kørt til skadestuen i Horsens, hvor han ifølge politiet fortsætter med at være urolig. Politiet ankommer til skadestuen, hvor en af bejtentene bliver sparket i ansigtet.

Den 26-årige mand fra Horsens ender altså med at blive sigtet for vold på parkeringspladsen og for vold mod politimanden.