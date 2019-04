Flere unge skal være lastbilchauffører

Truckere er tykke og dovne.

Det er nogle af de fordomme, som truckere og lastbilchauffører bliver mødt af.

Og det er et problem for transportbranchen, for der er mangel på lastbilchauffører.

Derfor er de gået på charmeoffensiv rundt om på landets folkeskoler for at lokke flere unge til at vælge en uddannelse hos dem.

Det er lastbilen her, som de unge fik lov at prøve kræfter med.

Fredag lagde de vejen forbi Morten Børup Skolen i Skanderborg, hvor de ældste elever blandt andet kunne prøve kræfter med at være lastbilchauffør i en truck-simulator, og her var der også masser af fordomme.

- Jeg har haft en fordom om, at det er nogle gamle tykke mænd, der sidder bag rattet og kører dagen lang, siger Clara Danielsen, der går i 9.a på Morten Børup Skolen i Skanderborg.

Clara Danielsen og hendes klassekammerater fik lov til at prøve kræfter med at køre en realistisk truck-simulator, der var stillet op udenfor skolen.

Inde i lastbilen kunne eleverne læse en masse oplysninger om, hvad det vil sige at være lastbilchauffør.

Rift om de unge

Anneli Winther var én af dem, der i dag fik prøvet at køre den store truck-simulator. Oplevelsen har givet hende et anderledes syn på, hvad det vil sige at være lastbilchauffør.

For det er mere end bare at køre.

Jeg troede bare, de kørte frem og tilbage hver dag. Jeg har lært i dag, at det er mere spændende, end man lige går og tror. Anneli Winther, 9.b, Morten Børup Skolen

- Jeg troede bare, de kørte frem og tilbage hver dag. Jeg har lært i dag, at det er mere spændende, end man lige går og tror. Man får at vide, at de også arbejder på lager og er ude og snakke med mennesker. De er på en måde firmaers ansigt udadtil, når de er på arbejde, siger Anneli Winther, der går i 9.b på Morten Børup Skolen.

Kampagnen hedder ’Job i Transport’, der har til formål at forbedre transportbranchens image og gøre unge klogere på en karriere i branchen.

Ifølge Magnus Købke, der er projektchef for Transportens Udviklingsfond, oplever de nu en stigende interesse blandt unge, der gerne vil arbejde i transportbranchen.

Det er Tranportens Udviklingsfond, der har iværksat kampagnen, fordi de gerne vil gøre unge opmærksom på deres uddannelse. Og det er der brug for i en tid, hvor der er rift om de unge mennesker.

- Det er vigtigt, at vi kommer ud på folkeskoler, fordi alle brancher i Danmark råber på arbejdskraft, og vi kæmper jo om de samme unge mennesker, siger Magnus Købke, der er projektchef for Transportens Udviklingsfond.

Der var masser af aktiviteter i den store lastbil, der blev parkeret i skolegården på Morten Børup Skolen i Skanderborg.

Flere kvinder i branchen

Men det er ikke kun unge mennesker, der er få af i branchen. Der er også langt mellem kvinderne, og derfor håber Magnus Købke på, at de kan vække en interesse hos pigerne på skolerne.

Vi oplever, at unge generelt er interesserede, og vi oplever også, at selv pigerne er interesserede i branchen efter en dag som i dag. Magnus Købke, projektchef for Transportens Udviklingsfond

- Vi oplever, at unge generelt er interesserede, og vi oplever også, at selv pigerne er interesserede i branchen efter en dag som i dag, siger Magnus Købke, der er projektchef for Transportens Udviklingsfond.

De to 9. klasses elever Melanie Skovgaard og Clara Danielsen har aldrig skænket det en tanke, at transportbranchen skulle være noget for dem.

Melanie Skovgaard og Clara Danielsen mener, at der skal flere piger på banen i transportbranchen.

- Jeg så for nylig en kvindelig lastbilchauffør, og det overraskede mig, fordi jeg aldrig havde set det før. Det er lidt vildt, at der kun er 400 kvindelige lastbilchauffører i Danmark, siger Melanie Skovgaard, der går i 9.b på Morten Børup Skolen i Skanderborg.

Melanie Skovgaard håber, at flere kvinder på sigt vil vælge transportbranchen til, og hun går også selv med overvejelser om, det måske er noget for hende.

- Mine fordomme er blevet dæmpet. Førhen tænkte jeg, at det aldrig var noget for mig, men i dag er det mere i mine tanker, end det ellers har været. Så det er ikke noget, jeg vil udelukke overhovedet, siger Melanie Skovgaard fra Morten Børup Skolen i Skanderborg.