Motorvej E45 spærret i nordgående retning efter uheld

Fredag eftermiddag har været præget af flere uheld på den østjyske motorvej.

Lige nu skaber to uheld kø på motorvej E45. Det ene ved Hørning og det andet ved motorvejkrydset mellem Aarhus Syd og Aarhus Vest. Begge i nordgående retning. Det oplyser Vejdirektoratet.

Læs også Markant stigning i tilskadekomne i østjyske trafikulykker

- De to uheld meget tæt på hinanden. Begge steder er højre spor spærret og politi og redningmandskab er på stedet, fortæller Jakob Riis-Petersen, vagthavende hos Vejdirektoratets trafikcenter, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han oplyser, at man regner med at have ryddet op ved motorvejskrydset mellem Aarhus Syd og Aarhus Vest klokken 14.30. Ved Hørning forventer man, at det kommer til at tage længere tid, men endnu ikke hvor længe - dog seneste klokken 16.30.

Alvorlig ulykke mellem varevogn lastbil ved Hørning

Ulykken ved Hørning er et sammenstod mellem en varevogn og lastbil, oplyser Østjylland Politi.

En varevogn er kørt op i en lastbil, og vi er på stedet. Det er en alvorlig ulykke, men vi kan endnu ikke sige mere. Jakob Christiansen, pressemedarbejder, Østjyllands Politi

- En varevogn er kørt op i en lastbil, og vi er på stedet. Det er en alvorlig ulykke, men vi kan endnu ikke sige mere, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder, Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

(Opdateres)