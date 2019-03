Flere tusinde kom for at se 'Nybygger'-huse

Der har sjældent være så mange til husfremvisning i Dronningborg ved Randers, som der var søndag eftermiddag.

Det er sjovt at se i virkeligheden. Mads Gregersen, nysgerrig huskigger

Her blev de tre huse fra TV2-programmet ’Nybyggerne’ nemlig vist frem til offentligheden. Og det tiltrak sig stor opmærksomhed.

3500 mennesker havde nemlig købt en billet, så de kunne se husene indvendig.

To af dem, der kiggede forbi på søndagsudflugt, var Mads Gregersen og Nanna Vendelboe fra Ebeltoft.

- Det er sjovt at se i virkeligheden, siger Mads Gregersen, inden Nanna Vendelboe supplerer.

Mads Gregersen og Nanna Vendelboe brugte søndagen på at kigge på hus.

- Vi kan godt lide det hus, som det grønne hold har bygget. Så vi skal måske også lige have lidt inspiration til, hvordan de har lavet deres betongulv.

Interessen stiger i området

De tre deltagende par i programmet har arbejdet i syv uger på at bygge deres hus færdigt. Onsdag afsløres det, hvem der løber afsted med titlen og ikke mindst retten til at flytte ind i det nybyggede hus.

Men allerede nu bliver der pustet en lille smule ud efter det intense arbejde.

- Vi har virkelig kæmpet for det, og vi er blevet virkelig glade for det, vi har lavet. Derfor er det en stor forløsning, at vi nu kan vise huset frem, siger Lourdes, som er en af finalisterne i programmet.

Sådan ser huset ud, som Lourdes og Nicolaj har bygget.

Uanset om det bliver grønt hold med Nicolai og Lourdes eller et af de andre hold, der løber afsted med sejren og nøglerne, onsdag aften, så står det allerede nu klart, at Dronningborg inden længe får to nye indbyggere.

Men TV2-programmet har også været med til at lokke andre til. Det fortæller Erik Bo Andersen, som udstykker grunde i Dronningborg.

- Programmet har givet kæmpe interesse for området, og mange er kørt herud af nysgerrighed. Så har de ud over husene også set mere til beliggenheden, fortæller han.

Der var også mulighed for at snakke med deltagerne fra programmet. Her fortæller Lourdes og Nicolai lidt om, hvordan de lavede deres terrase.

Samme interesse mærker de også hos den lokale ejendomsmægler.

- Udviklingen har været meget positiv, og sidste år mærkede vi en fremgang på 20 procent i hele kommunen, siger Henrik Laang, som er indehaver af EDC Danebo i Randers.

Vil bygge selv

Selvom det er spændende at kigge forbi, så er Nanna Vendelboe dog ikke sikker på, at hun ender med at købe et af de huse, der står tilbage, når onsdagens vinder er fundet.

- Jeg tror hellere, at vi selv vil prøve at bygge noget, siger hun med et grin, inden hun fortsætter.

- Men inspirationen har været sjov at få.

I alt har 2E Projektsalg, som står for salget af de resterende boliger, dog allerede fået mere end 500 henvendelser fra interesserede købere.

Finalen i ’Nybyggerne’ sendes onsdag klokken 20 på TV2.