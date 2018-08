To kvinder har mistet livet ved voldsom brand på plejehjem

En voldsom brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro på Djursland har fredag aften kostet to ældre kvinder livet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tre andre er kommet til skade. En 95-årig kvinde er kommet alvorligt til skade og er fløjet til Aarhus i helikopter. Politiet kan ikke sige mere om hendes tilstand.

Desuden er to kvinder på 87 og 89 år bragt til skadestuen med røgforgiftning.

De to omkomne opholdt sig begge på deres værelser, da branden brød ud.

Foto: Øxenholt foto

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om branden klokken 17.36. Da politi og brandvæsen kom til stedet, var der ild i flere lejligheder, og både en helikopter og flere ambulancer blev sendt til plejehjemmet.

Branden er under kontrol, og umiddelbart tyder det på, at der ikke er flere tilskadekomne, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Beredskabsdirektør for Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland Kasper Sønderdahl oplyste tidligere fredag aften, at fire boliger var berørt af branden.

De foreløbige undersøgelser viser, at der ikke ligger noget kriminelt bag branden.

Pårørendecenter oprettet på stedet

Der er oprettet et pårørendecenter på stedet. Der er også flere krisepsykologer på vej til stedet for at tage sig af pårørende og medarbejdere på plejehjemmet.

Desuden har det kommunale beredskab oprettet et telefonnummer, som pårørende kan ringe til. Det er 2974 3585. skriver Østjyllands Politi på Twitter.