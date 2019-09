Flere syge efter at have spist hummus - tyrkisk butik lukket

Ved et kontrolbesøg fredag fandt Fødevarestyrelsen listeria i fødevare- og produktionsmiljøet i butikken 'Hos Tyrkeren' i Odder. Derfor har de stoppet produktionen af fødevarer.

Det skriver Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Kontrollen er resultat af tre registrerede sygdomstilfælde med listeria i Odder, hvor hummus fra ' Hos Tyrkeren Odder' er udpeget som mulig kilde.

Det er i butikken 'Hos Tyrkeren' på Holsteinsgade 7 i Odder, at der er fundet tilfælde af listeria. Foto: Google Maps

De tre sygdomstilfælde betyder også, at fødevarestyrelsen nu råder til, at man smider madvarer ud, der er købt i den tyrkiske butik.

- Forbrugere som har købt eksempelvis hummus, oliven i olie og dadler og andre fødevarer med høj vandaktivitet i 'Tyrkeren i Odder' skal smide disse varer ud, siger fødevarechef Birgitte Horn.

Risikoen for at blive syg af listeria er størst for ældre og folk med nedsat immunforsvar samt gravide.