Flere stoffer i nattelivet: - Folk bliver mere intense

Flere unge tager stoffer, og flere af dem tager dem i forbindelse med ture i nattelivet. Det viser en ny undersøgelse, Sundhedsstyrelsen har lavet. I Aarhus bekræfter en dørmand tendensen.

- Der har altid været narko i nattelivet, og der er ikke de store forskelle i omfanget fra by til by. Men der er nok sket en lille stigning, i takt med at vi også har fået større fokus på stoffer, siger dørmand og chef hor vagtselskabet Guard Group Jonas Bertelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses nogle af de fund, dørmændene fra Guard Group typisk laver en nat i byen. Stofferne bliver straks overleveret til politiet.

Undersøgelsen 'Narkosituationen i Danmark 2017' viser, at at 2,7 pct. af 16-24-årige har brugt ét eller flere andre illegale stoffer end hash inden for den seneste måned. Det tilsvarende tal var 1,6 pct. i 2013.

- Stofferne gør folk mere intense, end hvis de var almindeligt fulde. Der bliver en anderledes stemning, fortæller Jonas Bertelsen.

Ser mange stoffer i nattelivet

Hos Østjyllands Politi nikker man genkendende til det triste faktum, at stoffer fylder på barer og diskoteker i Aarhus.

- Vi har gentagne gange set, at der er forholdsvis mange stoffer i nattelivet. I foråret lavede vi en større indsats en weekend, hvor vi skrev en hel del sager, siger vicepolitiinspektør Gert Bisgaard, der mener, at politiet kan finde stoffer i nattelivet hver weekend.

De unge, TV2 ØSTJYLLAND har talt med, mener ikke, at det ligefrem flyder med stoffer i det aarhusianske natteliv. Men hvis man vil have stoffer, er de til at få, lyder det.

- Jeg har ikke oplevet det på natklubberne, men har da hørt om det og set, at det foregår udenfor, måske fordi man kan blive taget for det inde på klubberne, siger Anna Schumann til TV2 ØSTJYLLAND.

Har set det på toiletterne

- Jeg kender venner, der kan finde på det og har også set det før på toiletterne, supplerer Robert Madsen.

For at komme problemet til livs arbejder myndigheder som politiet og restauratørerne tæt sammen.

- Vi er godt på vej. Mange i det miljø ved, at vi holder øje med dem. Vi uddanner også vores dørmand i eksempelvis narkotika-genkendelse, siger Jonas Bertelsen.

I weekenden lanceres kampagnen 'Nej tak til stoffer i nattelivet' af Østjyllands Politi, Aarhus kommune og Byens Natteliv. Parterne vil i den slå fast, at der skal festes uden stoffer.