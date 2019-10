Flere stjålne kirkestole fundet: - Vi er kolossalt glade

- Jeg var ualmindelig ked af det for en uge siden, men nu er jeg rigtig glad igen.

Sådan lyder det fra den yderst lettede sognepræst i Thorsager Kirke, Jørgen Gleerup.

Læs også Dyrebare designerstole stjålet fra kirke - politi beder om hjælp

Natten til torsdag i sidste uge blev kirken nemlig hele 143 Kaare Klint-stole fattigere, da kirken havde indbrud. Men allerede dagen efter blev en større andel af designerstolene fundet på en parkeringsplads.

01:01 VIDEO: Få et overblik over sagen her, og hør hvad kirkegårdslederen Bjarne Nielsen tænker om tyveriet. Luk video

Og i dag, onsdag, er heldet endnu engang med den runde kirke. Størstedelen af de resterende stole, som blev stjålet, er nemlig fundet igen.

Med stolene tilbage har vi også fået vores kirke tilbage, og det glæder mig kolossalt meget. Jørgen Gleerup, sognepræst, Thorsager Kirke

- Vi havde bestemt ikke regnet med, at vi vil se dem igen. Jeg troede, de var over alle bjerge, men med politiets og mediernes hjælp er stolene nok blevet så varme, at de har været svære at komme af med igen, siger Jørgen Gleerup til TV2 ØSTJYLLAND.

De 61 stole lå stablet i en varevogn, som stod efterladt på en vej vest for Aarhus. I fredags blev der fundet 62 stole, og det betyder, at kirken nu kun mangler 20 af deres designerstole.

Stolene lå i en varevogn, som var efterladt vest for Aarhus.

”Vi har fået vores kirke tilbage”

Kirken har nu i alt fået 123 stole tilbage, og det er ikke uden grund, at sognepræsten er lettet over fundene.

Kaare Klint-stolene har nemlig stået i kirken siden 1952, og blev designet til kirken.

Læs også Kirkes stjålne stole har taget skade: - Det er forfærdeligt

- Med stolene tilbage har vi også fået vores kirke tilbage, og det glæder mig kolossalt meget. Så skal vi heller ikke til at diskutere med folk om, hvilken stol der passer ind. Den her stol er lavet til kirken, og nu er den tilbage, og det glæder mig utrolig meget, siger Jørgen Gleerup til TV2 ØSTJYLLAND.

De 61 stole er nu sendt til firmaet Balderus i Hadsten, hvor de skal repareres, før de igen er klar til at blive taget i brug i kirken.

01:37 VIDEO: De 62 stole, der blev fundet fredag, har taget skade af at være ude i regnen. Luk video

Politi har efterlyst oplysninger

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Østjyllands Politi i dag, onsdag.

Politiet har dog undervejs efterlyst oplysninger fra vidner, som kan have set noget omkring stolene. Det gjorde de også, efter der i fredags blev fundet 62 stole på en parkeringsplads på Storskovvej ved Ormslev.

Læs også Stjålne kirkestole fundet dumpet på parkeringsplads

- Vi hører gerne fra folk, der har set et større køretøj smide stolene på rastepladsen, men også fra folk, der får stolene tilbudt, sagde kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114.

Fredag fandt en kvindelig hundelufter 62 af designerstolene på en parkeringsplads ved Ormslev vest for Aarhus. Foto: Google Maps