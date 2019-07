Flere spænder cykelhjelmen: Fra 6 til 42 procent på 14 år

Flere danskere ifører sig cykelhjelm, når de bevæger sig ud i trafikken på den tohjulede.

På 14 år er antallet af cyklister, der bruger hjelm, steget fra 6 procent til 42 procent.

- Det er gået hen og blevet mere cool at bruge cykelhjelm, og det er en udvikling vi håber vil fortsætte, siger dokumentationskonsulent Jesper Hemmingsen, Rådet for Sikker Trafik.

De nye tal bygger på en måling blandt 12.000 cyklister i 25 byer, som Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og landets kommuner har foretaget.

Det er de yngste, der er de flittigste brugere af cykelhjelmen. Når det gælder børn under 11 år, er det stort set alle, der bruger hjelm.

VIDEO: Skanderborg Kommune deltager i landsdækkende indsats for at få flere børn til at cykle i en tidlig alder. Det skal modvirke, at de ender som bagsædebørn senere i livet.