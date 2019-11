Flere skud affyret i nat i Tilst - ramte bil og rude

Natten til fredag blev der affyret flere skud ved Haurumsvej ved Langkærparken i Tilst.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Læs også Femårig dreng skræmt af Halloween-maske løb ud foran lastbil

Ingen blev ramt, og politiet, der modtog anmeldelsen klokken 01.30 kunne heller ikke finde nogen personer i området, da det nåede frem.

Skuddene var ifølge politiet affyret mod en bil, der var efterladt på stedet. Der blev fundet et skudhul i en rude og i en mur på en ejendom på Langkærvej.

Skyderi i området før

Østjyllands Politi har efterforsket sagen i nat, men ikke fundet frem til nogen, der er blevet ramt. Det er heller ikke lykkedes at finde en gerningsmand eller gerningsmænd.

Også tidligere i oktober blev der affyret skud i Tilst ved Langkærparken. Her blev en person ramt og fik overfladiske skader.

Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er tale om et opgør i bandemiljøet, det er noget af det, vi blandt andet skal undersøge. Michael Kjeldgaard, politiinspektør Østjyllands Politi

Dengang lød det fra politiet, at der var tale om et internt opgør.

- Vores foreløbige efterforskning peger på, at der er tale om et internt opgør mellem to grupper af personer. Nu skal vi have foretaget en række efterforskningsskridt for at finde ud af, hvem der står bag, og hvad motivet er, sagde politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Søger vidner

Dengang kunne politiinspektøren ikke kommer nærmere ind på, hvilke to typer grupper, der var tale om, eller hvad dette interne opgør handlede om.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er tale om et opgør i bandemiljøet, det er noget af det, vi blandt andet skal undersøge, sagde Michael Kjeldgaard.

Læs også 15. containerbrand på én måned: - Vi bruger meget tid på det

I forbindelse med den seneste skudsag valgte politiet fredag at køre en mobil politistation ud i området, hvor der er blevet skudt. Her kunne borgere tale med politiet om hændelsen.

Har man oplysninger om sagen, kan politiet kontaktes på 114.