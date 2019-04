Flere problemer giver store forsinkelser på ny letbanestrækning

Efter mange bump på vejen åbnede letbanestrækningen fra Grenaa til Aarhus tirsdag morgen.

Men åbningen gik ikke helt som ønsket, og flere tog kom meget forsinket frem.

- Der er en eller to overkørsler, hvor bommene ikke kører ned, som de skal. Så er toget nødt til at standse, så chaufføren kan tænde for overkørslen manuelt. Det koster noget tid, siger Michael Borre, der er direktør for Aarhus Letbane.

Når nogle tog bliver forsinket på en ensporet bane, giver det problemer med timingen i forhold til de resterende tog, og derfor har flere forsinkelser været på 30 minutter.

Den første afgang fra Grenaa forlod stationen klokken 05.14. Der gik dog længere tid end forventet, før den var nået frem.

- Toget var en time og 15 minutter om at nå Aarhus. Passagererne stressede ud af toget for at nå deres arbejde og så videre. Det har jeg ikke set, siden toget stoppede for snart tre år siden, siger Gitte Bilde, der steg på i Ryomgård klokken 05.41.

Flere problemer

Men bommene var ikke det eneste, der gav problemer på åbningsdagen på den nye letbanestrækning.

20 minutters forsinkelse er mere, end vi havde kigget ind i. Vi havde ikke regnet med, at de her overkørsler ikke virkede. Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane

Borgerne, der stod på de splinternye perroner og ventede på et lift var nemlig dybt forvirrede over skiltningen på både tog og perroner.

- Der står ”ikke i drift” på togene, og det er fordi vores system ikke er blevet opdateret på den linje, der kører til Grenaa. Normalt kører det på et fuldautomatisk system, men lige nu er der sat en ekstra mand på til manuelt at trykke på knapperne, siger Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Den nye letbane skal gøre det lettere at pendle mellem Aarhus og Grenaa, men efter åbningen tirsdag morgen er det ikke alle, der er glade for det nye alternativ.

- Jeg kan kun sige, at der var flere, der savnede en præcis bus, siger Gitte Bilde til TV2 ØSTJYLLAND.

Testsystem skaber problem

Aarhus Letbane har kørt testkørsel på strækning de seneste uger, men det stoppede ikke problemerne med at være ude.

- Vi har kørt på et testsystem, og det har fungeret okay. Vi har i virkeligheden testet Grenaabanen isoleret, og når det så er lagt ind i det samlede system, så er der gået noget galt, siger Michael Borre.

Selvom alle nok havde håbet på en mere glidende start, så er det ifølge letbanedirektøren hverken unormalt eller overraskende, at der er indledende problemer i åbningen af en ny strækning.

Alligevel beklager han dog ulejligheden.

- 20 minutters forsinkelse er mere, end vi havde kigget ind i. Vi havde ikke regnet med, at de her overkørsler ikke virkede, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.