Adskillige populære badestrande lukkes efter frygt for afføring i vandet

Mens de seneste dage har været våde og halvkolde, ser de kommende dage en smule bedre ud rent vejrmæssigt. Men skulle man få lyst til at tage sig en dukkert, skal man nok lige tjekke en ekstra gang, før man springer i.

Fra tidligere erfaringer har vi besluttet at lukke de her tre strande. Vibe Bertelsen, miljøtekniker

I Aarhus har kommunen nemlig lukket i alt seks badestrande, fordi der er risiko for sundhedsfare, da flere spildevandsoverløb er løbet over - og nu følger Syddjurs trop.

- På baggrund af det vejr, der har været de seneste dage, så har vi besluttet af sikkerhedsmæssige årsager at tage de blå flag ned på de badestrande, hvor badekvaliteten kan være forringet, siger miljøtekniker Vibe Bertelsen fra Syddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

01:12 VIDEO: De store mængder regn først på ugen har betydet, at flere spildevandssymster er løbet over og har forgiftet badevandet. Luk video

Det er de tre populære badestrande ved Følle strand, Lyngsbæk/Femmøller strand og Vibæk strand, der for nu er blevet lukket.

- Der er flere steder, hvor der har været overløb fra kloakken, og det kan der også være hos os. Så fra tidligere erfaringer har vi besluttet at lukke de her tre strande, siger miljøteknikeren og fortsætter:

Læs også Algerne kommer: Livsfarligt for små hunde

- Det er, fordi der har været usædvanligt vejr, og det har vi aldrig prøvet i det her omfang før.

Syddjurs Kommune har torsdag taget prøver af vandet, og igen søndag vil de foretage nye prøver for at sikre, at badevandet ikke er sundhedsskadeligt. Indtil da frarådes det altså at bade på strandene.

Det er strandene her ved Følle, Femmøller og Vibæk, der er lukkede de kommende dage af frygt for sundhedsfare. Foto: Google Maps

Pas også på kælderen og køkkenhaven

Onsdag besluttede Aarhus Brandvæsen i samarbejde med Aarhus Kommune at sætte røde flag op på seks badestrande af frygt for sundhedsfare, efter spildevandsoverløb har forurenet vandet.

Der er sygdomsfremkaldende bakterier i vandet. Og selvom man ikke drikker vandet, så kan man få bakterier ind i blodet, hvis man bare har et lille sår. Lone Mossin, Aarhus Brandvæsen

Men det er ikke udelukkende på strandene, man skal være opmærksom. Også hvis man sopper rundt i vandpytter eller har fået oversvømmet sin kælder eller køkkenhave, som følge af skybrud tidligere på ugen, skal man passe på.

- Der er sygdomsfremkaldende bakterier i vandet. Og selvom man ikke drikker vandet, så kan man få bakterier ind i blodet, hvis man bare har et lille sår, lyder det fra Lone Mossin fra Aarhus Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

00:12 VIDEO: Sådan så det ud i Thorsø, da skybruddet ramte og hævede en vej 25 centimeter. Video: Katrine Søndergaard Luk video

- Hvis man skal ned og rydde op i sin kælder, sandkasse eller køkkenhave, så skal man beskytte sig mod spildevandsoverløb, siger hun og tilføjer:

- Så man skal ikke spise grøntsagerne, siger hun.

Læs også Voldsomme skader efter skybrud: - Jeg har aldrig set noget lignende