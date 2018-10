Flere penge til fattige kommuner: Norddjurs tager imod med kyshånd

Regeringen er kommet med et nyt forslag om lave en overgangsordning over to år, så fattige kommuner får mere hjælp. Det kommer Norddjurs Kommune til gode, som står til at få 10 millioner samlet i 2019 og 2020.

- Dem tager vi imod med kyshånd, siger viceborgmester i Norddjurs Kommune, Benny Hammer (C) til TV2 ØSTJYLLAND.

Norddjurs Kommune er i store økonomiske problemer, derfor ville penge falde på et tørt sted. De skal spare 115 millioner hvert år over de kommende fire år.

10 millioner er et pænt beløb, men der er stadig et stykke vej til 115 millioner. Benny Hammer (C), viceborgmester, Norddjurs Kommune

- 10 millioner er et pænt beløb, men der er stadig et stykke vej til 115 millioner, siger Benny Hammer.

Vil skære på servicebesparelser

Forligspartierne har skrevet ind i deres aftaler, at hvis der kommer penge til kommunen, så vil servicebesparelserne blive mindre.

- Pengene når ikke at komme i kassen inden, at servicebesparelserne er vedtaget, men jeg er overbevist om, at vi skærer på besparelserne på børne- og ungeområdet, og voksenpleje- og handicapområdet, siger Benny Hammer.

Kortet viser, hvilke østjyske kommuner der får penge ved en overgangsordning. Tallene er angivet i millioner kroner.

Kommunerne har fået mindre penge i udligning efter ændringer i ældreudgifter. Derfor skal kommunerne kompenseres økonomisk.

- Det er nødvendigt, fordi vi har lavet en korrektion af kontoplanlægning for kommunerne i forhold til ældre og handicappede, så er der pludselig nogle store forandringer i indtægterne for visse kommuner. Der siger vi, at det er fair, at man lige får et par år til at indstille sig på den nye virkelighed, siger økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til TV2 ØSTJYLLAND.

Pengene er fordelt retfærdigt.

- De er fordelt efter, hvordan kommunerne er blevet ramt. Så det bliver fordelt fuldstændigt retfærdigt, fortæller Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Syddjurs Kommune: Burde ikke være fjernet i første omgang

Syddjurs Kommune er den kommune i Østjylland, der står til at få flest penge. De vil samlet set få 29,2 millioner samlet i 2019 og 2020.

- Det er fint for kassebeholdningen, at vi får pengene igen. Det havde været rart, hvis de ikke havde fjernet pengene i første omgang, siger borgmesteren i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen (S).

Min holdning er, at det er et tegn på, at udligningsreformen ikke fungerer. Folketinget burde sætte sig ned og lave en ny udlingsreform, men det tror jeg ikke bliver før efter et valg. Ole Bollesen (S), borgmester, Syddjurs Kommune

Borgmesteren mener ikke, at udligningsreformen fungerer, som den er nu.

- Min holdning er, at det er et tegn på, at udligningsreformen ikke fungerer. Folketinget burde sætte sig ned og lave en ny udlingsreform, men det tror jeg ikke bliver før efter et valg, siger Ole Bollesen.

Forstå udligningssystemet: Lokalbefolkningens indkomst varierer fra kommune til kommune, og det skaber store forskelle mellem kommunernes indtægtsmuligheder

På samme måde er der forskel på de forskellige kommunernes udgiftsbehov, da alders sammensætningen og de socioøkonomiske forhold varierer

Det er disse to forskelle, man gennem udligningssystemet prøver at udligne

Systemet skal sikre, at der ikke er store forskelle i kommunernes serviceniveau i forhold til skatteprocenten

I grove træk kan man sige, at 61 procent af de økonomiske forskelle mellem kommunerne bliver udlignet på landsplan

Der omfordeles hvert år omkring 17 milliarder kroner mellem Danmarks kommuner fra rig til fattig

Mange kommuner er utilfredse med systemet. De mener enten, at de betaler for meget - eller får for lidt

Fra 2019 beregnes kommunernes udgifter til ældre og voksne med handicap på en ny måde. Det betyder, at 85 kommuner står til at tabe penge

Regeringen vil nu afsætte 1,4 milliarder kroner over to år, så kommunerne bliver kompenseret i overgangsperioden

Kilde: Ritzau

