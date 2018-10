Flere penge på vej til fattig kommune: Skattestigning bliver mindre

Flere penge er kommet til den hård trængte kommune Norddjurs. Kommunen, der skal lukke en skole og skære ned på ældrepleje.

I weekenden er det kommet frem, at kommunen i 2019 og i 2020 vil modtage et bloktilskud på 5,1 millioner kroner.

Derudover vil en sanktion fra staten i forbindelse med en skattestigning ikke være så hård som forventet, og derfor vil provenuet blive 18 millioner kroner.

Læs også Lille by mister både skole og købmand: - Det går ad helvede til

Men i stedet for at holde fast i de penge, er S, V og DF blevet enige om gøre skattestigningen mindre i 2019. Derfor ændres skattestigningen fra 1,3 til 1,1 procent.

Hvilket chokerer Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem.

- Jeg er chokeret. Vil man virkelig blive ved med at lave mindre skattestigninger, og ikke fjerne nogle af disse vanvittige spareforslag?, siger Ulf Harbo (Enhl.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Flere penge til fattige kommuner: Norddjurs tager imod med kyshånd

Ulf Harbo ser helst, at man til tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde åbner op for at forhandle budgettet igen. Men det kommer ikke til at ske, hvis man spørger forligsparterne.

Trækker besparelser tilbage

For her lyder det, at man også vil bruge en del af pengene til at trække nogle besparelser tilbage i 2019. Besparelsen på børn- og ungeområdet bliver 2 millioner kroner mindre, og på voksenpleje bliver besparelserne 4 millioner kroner mindre. Det står i den budgetaftale, som man er blevet enige om.

- Vi reducerer besparelse på voksenpleje. På Børn og Unge området, så reducerer vi med nogle konkrete forslag, siger Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan fordeles de ekstra penge Økonomi: Fra 10,5 mio kroner til 10 mio kroner = 0,5 mio kroner

Erhversudvalg: Fra 2,6 mio kroner til 2,5 mio kroner = 0,1 mio kroner

Børn og Unge: Fra 16,1 til 14,1 mio = 2 mio. kroner

Voksenpleje: Fra 21 mio til 17 mio = 4 mio kroner

Jan Petersen vil hellere sikre en bred aftale i stedet for den alternative aftale han muligvis kunne lave med Enhedslisten og SF.

Ifølge Jan Petersen har det under hele budgetlægningsprocessen været kendt, at man kunne få en mildere sanktion.

- Man skulle lade være med at gå fra forhandlingerne, man skulle være blevet ved bordet. Sanktionen ville kunne blive reduceret, det var kendt stof hele tiden, siger Jan Petersen.

Læs også Frustrerede borgere i Norddjurs: - Politikerne skal vide, at vi er vrede

Venstre har i hele budgetlægningsprocessen fokuseret på at undgå en høj skattestigning, men understreger også, at der er nogle besparelser, der bliver købt tilbage.

- Det er et stort spil. Når der er nogle flere midler, så er det en forhandling om, hvor de skal hen. Nogle skulle gives til ikke at hæve skatten så meget, og andet skulle give til service, siger Kasper Bjerregaard (V), gruppeformand for Venstre i Norddjurs Kommune.