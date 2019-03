Flere og flere vælger madordning frem for madpakken

Rugbrødsmadder med leverpostej og andre klassikere fra madpakken bliver i højere grad skiftet ud med frokostordninger i de aarhusianske daginstitutioner.

Hvert andet år er der en ny afstemning blandt forældrene i daginstitutionerne, hvor der i 2019 er 83 procent, der har tilmeldt sig, hvilket er rekordmange. Til sammenligning var tallet 64 procent i 2013.

Jeg er rigtig glad for, at den udvikling fortsætter. Det, tror jeg, er et udtryk for, at madordningerne bliver bedre. Thomas Medom (SF), rådmand i Børn og Unge

I Lystrup er man en del af statistikken.

- Vi vil gerne give børnene nogle muligheder for fællesskab omkring spisningen. Det giver læring, og børnene kan blive udfordret på deres madvaner, fortæller næstformand i bestyrelsen for Lystrup Dagtilbud, Kim Vogel, til TV2 ØSTJYLLAND.

Varieret kost

Ordningen i Børnehuset Hurlumhejhuset indebærer et enkelt måltid om dagen, hvilket betyder, at forældrene stadig skal smøre en enkelt madpakke.

- Ud af ugens fem dage får vi varm mad én gang om ugen og smør-selv resten af ugen. Børnene er med til at smøre selv og vælge pålæg, hvilket fungerer rigtig godt og giver det her varierede tilbud, så de prøver noget forskelligt, fortæller pædagogisk leder i Hurlumhejhuset, Kirsten Vestergaard.

Børnene i Lystrup er selv med til at smøre deres rugbrødsmadder.

Ud over en varieret kost giver ordningen også en fælles kultur og dialog om måltidet for de 0-6 årige og pædagogerne i institutionen.

- Vi prioriterer den her dialog om madens smag og udseende. Det er en vigtig del af vores hverdag, fortæller Kirsten Vestergaard.

Pengene er små, så der er rigtig meget suppekost og kødfrie dage for at få økonomien til at hænge sammen. Thomas Medom (SF), rådmand i Børn og Unge

Også blandt politikerne i kommunen er der begejstring for frokostordningen og udviklingen.

- Jeg er rigtig glad for, at den udvikling fortsætter. Det, tror jeg, er et udtryk for, at madordningerne bliver bedre, fortæller rådmand i Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF).

Ved at spise sammen er også en del læring for børnene.

Høj kvalitet koster

Men disse madordninger er ikke helt uden vanskeligheder og omkostninger.

- Pengene er små, så der er rigtig meget suppekost og kødfrie dage for at få økonomien til at hænge sammen. Der kan også være nogle individuelle hensyn, der kan være svære at tage i en fælles madordning, fortæller han.

Thomas Medom håber, at alle daginstitutioner efterhånden vil stemme ja til frokostordningerne.

- Det er vi kommet i mål med på ældreområdet her i Aarhus, og det må også være det langsigtede mål, at vi kan tilbyde det til alle børn, fortæller han.

Hvert andet år skal forældrene i institutionerne til- eller fravælge frokostordningen.

Prøveperiode i Lystrup

Madleverandørerne skal også leve op til en masse standarder, hvor flere daginstitutioner inviterer firmaer ud for at se nærmere på de enkelte tilbud.

I Lystrup Dagtilbud har man i en seks ugers periode givet alle daginstitutionerne mulighed for at prøve en frokostordning helt gratis.

- Vi har oplyst forældrene så meget som muligt, om hvad en frokostordning egentlig indebærer. Det betyder også meget for personalet at kunne se, hvad det er for noget arbejde, der skal til, fortæller Kim Vogel.