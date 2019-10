Flere og flere kvinder viser interesse for ’mandefag’

Flere kvinder viser interesse for de uddannelser, som traditionelt tiltrækker flest mænd.

Det mærkede man på Via University College i Horsens, da man onsdag slog dørene op for nysgerrige piger til den årlige "Girls' Day in Science". Næsten tre gange så mange piger deltog i forhold til sidste år.

En af dem var Johanne Marie Jensen, der går i 8. klasse på Hørvangskolen i Horsens.

- Jeg er kommet for at se, om det kunne være en mulighed for mig. Det havde jeg ikke selv tænkt over, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad er "Girls' Day in Science" Girls' Day in Science er en landsdækkende kampagnedag, hvor virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner over hele landet inviterer grundskole- og gymnasiepiger indenfor til at arbejde med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver. Pigerne møder kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres valg af og karrieremuligheder med en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse. Girls’ Day in Science sætter fokus på, at der er mange piger, der fravælger en naturvidenskabelig eller teknologisk retning i deres uddannelses- og karrierevalg. Evalueringen af Girls’ Day in Science 2017 viser, at halvdelen af pigerne har fået mere lyst til at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Kilde: Naturvidenskabernes Hus

Og måske kan kvinder bidrage med noget andet til faget, end hvad mændene kan, mener Johanne Marie.

- Kvinder tænker jo på en anden måde end mænd. Hos mænd skal tingene bare fungere, hvor kvinder måske tænker lidt mere over tingene. Det må godt være lidt pænt og se lidt flot ud, siger hun.

Nana Holm er en af de kvinder, der har valgt en karriere inden for et mandsdomineret fag. Hun er uddannet som anlægsstruktør og kloakmester, men underviser i dag på anlægsstruktøruddannelsen.

- Selvom man godt kan lidt at gå i kjole, så kan man altså godt gå ude og blive beskidt i arbejdstøj om dagen, siger Nana Holm til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun synes, at eleverne skal droppe de traditionelle tanker om kvinde- og mandefag.

- Jeg tror, at man skal være bedre til at åbne øjnene for at det ikke er så farligt at bytte roller, siger hun.

Lili Pearsson er underviser på VIA University College i Horsens, og er selv uddannet som maskiningeniør. Hun mener også, at de traditionelle tanker skal udfordres.

- De tænker per definition, at maskiningeniør er et meget mandsdomineret fag og meget maskulint fag. Det passer ikke. Man kan sagtens være kvinde, og fungere ganske udmærket i det her fag, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.