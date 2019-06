Flere østjyske kredse optalt: Her er de personlige stemmer

Onsdag aften stod det overordende valgresultatet klart: Rød blok løb med sejren, mens valgets helt store tabere blev Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Men hvem, der får pladserne i Folketinget, er endnu ikke endeligt fastlagt torsdag eftermiddag. Den endelige fordeling bliver nemlig afgjort af de personlige stemmer, som fortsat er under optælling.

Læs også Alle stemmer er nu talt op – sådan har østjyderne sat krydset

I Østjylland var den første kreds, hvor de personlige stemmer var færdigoptalt Favrskovkredsen.

Den tidligere borgmester i Favrskov Kommune Anders G. Christensen har ved valget fået flest personlige stemmer i Favrskovkredsen.

Populær eks-borgmester

Her er det den tidligere borgmester i Favrskov Kommune, Anders G. Christensen (V), der løber med langt de fleste personlige stemmer. 2220 Favrskov-borgere har sat kryds ved ham personligt.

- Jeg er rigtig glad og stolt og også ydmyg over, at 2.220 har sat kryds ved mig. Det er det bedste resultat til en venstrekandidat siden 2007. Så det er jeg utrolig glad og stolt over, siger det måske kommende folketingsmedlem til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg er rimelig afklaret. Jeg kommer fra den mindste kreds af de fire. Jeg skal også ud og hente noget andre steder, for at kunne følge med. Det vigtigste er, at vi har fået valgt seks venstrekandidater i Østjyllands til folketinget. Det er godt for Østjylland og godt for Venstre, fortsætter han.

01:22 VIDEO: Anders G. Christensen er en glad mand dagen efter valget. Luk video

Sådan fordeler de personlige stemmer sig i Favrskovkredsen hos de fem, der har fået flest.

Slår store profiler

Dermed får eks-borgmesteren, der i dag sidder i byrådet i Favrskov Kommune, flere personlige stemmer end store landspolitiske profiler som Britt Bager og Jakob Ellemann-Jensen. De to fik henholdsvis 1014 og 998 personlige stemmer.

Læs også Anders Samuelsen går af som leder af LA

Venstres lokalformand i Favrskov Kommune, Michael Jensen, håber meget, at det lykkes Anders G. Christensen (V) at komme i Folketinget.

- Favrskov er ikke en stor kreds, men det vil betyde, at vi pludselig har en stemme på Christiansborg. Så når der er forhandlinger, og snakke så har vi en stemme derinde. Og det betyder rigtig, rigtig meget for et område som Favrskov.

01:08 VIDOE: Formand for Venstre i Favrskov Michael Jensen mener, at det vil få stor betydning for kommunen hvis lokale Anders G. Christensen (V) får en plads på Christiansborg. Luk video

På den røde fløj er stemmeslugerne i Favrskovkredsen socialdemokraten Daniel Toft Jakobsen (S) samt tidligere forsvarsminister og Aarhus-borgmester Nicolai Wammen.

Daniel Toft Jakobsen (S) har siddet i Folketinget siden 2015. Han får næstflest personlige stemmer i Favrskovkredsen.

De to fik henholdsvis 1894 og 1555 personlige stemmer. Daniel Toft Jakobsen (S) har siddet i Folketinget siden 2015 og bor med sin kone og tre børn i Hedensted Kommune.

Lahn er stemmesluger på Djursland

De personlige stemmer på Djursland er også netop blevet talt op. Her er det socialdemokraten Leif Lahn Jensen, der har fået flest stemmer. 6819 har sat deres kryds ud fra ham i Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Også i 2015 var han den kandidat, som fik flest stemmer i kredsen. Denne gang har han fået knap 400 flere end ved seneste valg.

Jeg kender ikke en eneste folketingspolitiker, der ikke ville være minister. Så hvis Mette ringer, siger jeg ja. Men det er Mette, der bestemmer det. Leif Lahn Jensen (S)

- Det er jeg meget tilfreds med. Det har været hårdt arbejde, og jeg har været Djursland rundt mange gange de sidste fire uger. I stedet for at fokusere på Aarhus og Randers eller andre steder, så har jeg kun fokus på Djursland, siger Leif Lahn Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

01:12 VIDEO: Leif Lahn Jensen tror, at det har virket for ham at have et fokus udelukkende på Djursland i valgkampen. Luk video

Han afslører samtidig, at han er klar til en ministerpost.

- Jeg kender ikke en eneste folketingspolitiker, der ikke ville være minister. Så hvis Mette ringer, siger jeg ja. Men det er Mette, der bestemmer det, lyder det fra Leif Lahn Jensen.

På de følgende placeringer over stemmeslugere i kredsen kommer Venstre-folkene Britt Bager, Michael Aastrup Jensen og Jakob Ellemann-Jensen.

Her ses topscorerne på Djursland.

Spidskandidater stormer frem

I Skanderborgkredsen er højdespringerne i forhold til seneste valg i 2015 Nicolai Wammen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V).

Læs også OVERBLIK: Sådan blev der stemt på dit valgsted!

Førstnævnte får flest stemmer i kredsen med 3225 personlige stemmer, imens den tidligere miljø- og fødevareminister fra Venstre fordobler sine tal.

Også Socialdemokratiets Dorthe Hindborg får et flot valg i Skanderborg. Hende og Wammens fremgang skyldes formentlig, at Kirsten Brosbøl, der i 2015 fik over 6000 personlige stemmer, ikke stiller op i år.

I Skanderborg fordeler de personlige stemmer sig pænt jævnt især blandt de fire kandidater, der har fået flest.