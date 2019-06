Flere lærere søger væk fra folkeskolen - nyuddannede melder sig klar

I denne uge dimitterer flere skolelærere fra landets læreruddannelser.

Men selvom dimissionen er en festdag for de nyudklækkede lærere, er virkeligheden på den anden side ikke nødvendigvis som forventet med besparelser og folkeskolereformer.

De får selvfølgelig nogle kriser og dårlige dage, men de kommer op igen. Britta Riishede, uddannelsesleder på læreruddannelsen, VIA University College

Historier om pressede lærere, der flygter fra folkeskolen, overskygger dog ikke glæden blandt de 280 netop dimitterede skolelærere fra læreruddannelsen på VIA University College i Aarhus.

- Jeg er meget overvældet og helt vildt glad. Jeg har valgt at blive folkeskolelærer, fordi jeg synes, det er verdens vigtigste fag. Vi kan så meget som skolelærere, og jeg vil rigtig gerne give noget videre, siger Nina Berg.

- Jeg synes, det er en ærgerlig udvikling, men jeg har også en forhåbning om, at den er på vej retur nu. Det er frygteligt, at der er nogen, der bukker under, men det er ikke en bekymring, jeg selv har, siger Amalie Sif Thomsen.

De lærerstuderende på VIA University College modtog tirsdag et diplom for at have gennemført uddannelsen.

Søger væk fra folkeskolen

Ifølge en analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Danmarks Lærerforening arbejder flere og flere - og nu mere end hver tredje - uddannede lærere uden for folkeskolen.

Sammenlignet med de øvrige landsdele er andelen af læreruddannede, der arbejder uden for folkeskolen, en af de største i Østjylland.

Fordeling af antal læreruddannede uden for folkeskolen i 2017: Østjylland: 4380 Sydjylland: 3590 København og omegn: 4830 Vest- og Sydsjælland: 3150 Fyn: 2700 Nordjylland: 2690 Vestjylland: 2160 Nordsjælland: 1860 Østsjælland: 940 Bornholm: 250 Hele landet: 26550 Kilde: Arbejderbevægelsens erhvervsråd på baggrund af Danmarks Statistik

Det er en tendens, som Aarhus Lærerforening ønsker at ændre på.

- Vi er nødt til at gøre et eller andet for at vende den her udvikling, hvis vi fortsat vil have en attraktiv folkeskole, som skal være lærernes og forældrenes førstevalg, sagde Malene Vestergård, der er konsulent ved Aarhus Lærerforening til TV2 ØSTJYLLAND i maj 2019.

Folkeskolen skal tilbage og have en god status blandt folket. Det vil jeg gerne være med til. Mathias Aldershaab, færdiguddannet lærer, VIA University College Aarhus

Også blandt de nye læreruddannede fra VIA University College i Aarhus har flere fået job uden for folkeskolen. En af dem er Kathrine Toft Nøhr, der har fået job på en friskole i Vestjylland.

- Det har ikke været et bevidst valg om at flygte fra folkeskolen. Men jeg tror, der er nogle fordele ved friskolen med flere ressourcer, færre elever og måske større forældreopbakning.

Klædt godt på

Ifølge de nye lærere selv og VIA University College er lærerne dog klædt tilstrækkeligt på til at løse de udfordringer, der møder dem i den virkelige verden.

- De får selvfølgelig nogle kriser og dårlige dage, men de kommer op igen. Vores erfaring er, at de kan håndtere det, med den baggrund de har, siger uddannelsesleder på læreruddannelsen på VIA University College, Britta Riishede til TV2 ØSTJYLLAND.

Mathias Aldershaab, der netop har færdiggjort læreruddannelsen, har bevidst valgt folkeskolen.

- Der bliver travlt, men jeg tager det, som det kommer. Hvis der kommer et praktisk chok, regner jeg med, at der er en god leder og gode kolleger til at tage hånd om problemerne, siger Mathias Aldershaab, der netop har fået job på en folkeskole.

For ham har valget af folkeskolen frem for andre skoler været et bevidst valg.

- Folkeskolen skal tilbage og have en god status blandt folket. Det vil jeg gerne være med til.