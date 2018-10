Flere hundrede politifolk på gaden i Randers

Det vil være til at få øje på en betjent i Randers i dag.

Årsagen er, at cirka 300 betjente er samlet til en større øvelse onsdag.

Politifolkene har lært tingene på et tidspunkt, men vi træner det for at holde det ved lige. Mikael Larsen, politikommissær, Østjyllands Politi

Hvert år afholder politiet det, der hedder MIK-fællestræning. Det kan være øvelse til større hændelser som demonstrationer, præsidentbesøg og håndtering af store fodboldkampe.

- Politifolkene har lært tingene på et tidspunkt, men vi træner det for at holde det ved lige, siger Mikael Larsen, der er politikommissær ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere hundrede politifolk er på gaden i Randers i dag i forbindelse med en stor øvelse.

Demonstration ender med husbesættelse

Onsdag er det demonstrationsscenariet, som politiet øver sig på.

- Det er en demonstration, vi øver, hvor der sker nogle forskellige ting ned gennem byen. Så ender det med en husbesættelse, hvor de skal rydde et hus, siger Mikael Larsen.

Læs også Stor øvelse: Politi og brandfolk afværger kemisk trussel

For at sikre at dagen er så virkelighedstro som muligt, er øvelsen lavet som en styret øvelse. Det vil sige, at nogle af betjentene agerer figuranter.

I forbindelse med øvelsen deltager der også helikoptere, droner, politimotorcykler og indsatskøretøjer.

Øvelsen gentages to gange og varer fra cirka klokken 9.00 til klokken 16.30.

Øverst kan du se mere fra øvelsen i Randers i dag.