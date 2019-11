Flere hundrede høns, duer og kaniner var samlet til stor udstilling

258 duer. 387 fjerkræ og 158 kaniner. Så mange dyr har henover weekenden været samlet til smådyrsudstilling i hallen i Brædstrup.

Her skulle dyrene - udover at være udstillet - også dyste om at være den bedste. Og en af dem, der deltog i weekenden, er 13-årige kaninavler Rasmus Windfeldt Sønderskov fra Horsens Kaninavlerforening.

- Jeg synes, det er fedt, fordi så har man en hobby, som andre ikke har, siger han.

13-årige Rasmus Sønderskov er kaninavler. For at få gode point til udstillingen skal man som avler have styr på både kaninens vægt, negle, fortænder og kropsform.

Den 13-årige kaninavler har fire kaniner og har avlet i et år.

- Min far avler køer, og nu har jeg så mine egne ting at avle på, og så går vi og hygger med det ovre i stalden, siger han.

Udstillingen er fælles for foreningerne for kaniner, fjerkræ og duer i Horsens og omegn. Og de flotteste eksemplarer og topdyr blev kåret henover weekenden med præmier og point.

Sidste år vandt Rasmus Windfeldt Sønderskov en pokal, og i år er han blandt andet blevet tildelt ærespoint.

Til smådyrsudstillingen har der hele weekenden også været opvisning med kaninhop.