Flere holder til 'det modsatte af venstre' i trafikken

”Hold til højre” og kort efter ”Det er det modsatte af venstre.”

Sådan har der i Østjylland stået på skilte omkring Ejer Bavnehøj og Skanderborg. Og skiltene virker. Vejdirektoratet har fundet frem til, at 23 procent er nået hurtigere frem, mens skiltene har været oppe.

I seks år har Vejdirektoratet haft kampagner for at få folk til at holde til højre. For et år siden kom de mere humoristiske skilte op på motorvejen.

Og der god grund til at fortsat lave kampagnen.

En stikprøve Vejdirektoratet har lavet, viser at hver gang en bilist ikke holder til højre, er der i gennemsnit to andre bilister, der bliver forsinket.

- Vi bliver rigtig frustreret og irriteret, når vi kører bag en. Og så er der nogle, der er tilbøjelige til at overhale indenom, og det skaber farlige situation, især når det er i høj fart, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

02:31 Nu er motorvej E45 endelig helt klar med tre spor i begge retninger mellem Aarhus og Skanderborg. Men desværre kan bilisterne ikke finde ud af at bruge den ekstra plads. De holder ikke til højre, de blinker ikke, og så overhaler de ulovligt. Indslaget er fra 1. oktober i år Luk video

Ud over skiltene på motorvejen har der også været magnetiske klistermærker – såkaldte streamers -, som bilister har kunne tage kvit og frit på rastepladser, eller få tilsendt af Vejdirektoratet. De er ifølge Marianne Foldberg Steffensen revet væk.

Sådan en streamer forpligter.

- Det er en ed, man tager på, at man selv holder til højre, hvis man har disse skilte på bilen, siger Marianne Foldberg Steffensen.