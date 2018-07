Flere hektar korn udbrændt under endnu en stor markbrand

Det er knastørt derude i øjeblikket, og det gør landmændenes høstning yderst farlig. Der skal bare være den mindste gnist, og så er der pludselig ild i flere hektar korn. Det skete igen for en landmænd fra landsbyen Balle syd for Grenaa.

Hvad der helt præcist skete, er uvist, men pludselig var der flammer på marken.

- Landmanden opdagede det hurtigt og kunne se, at ilden løb alt for stærkt for ham. Så han tilkaldte os. På en halv times tid fik vi kontrol over branden, så den kun nåede at ramme omkring tre hektar, siger indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed, Allan Frederiksen, til TV2 ØSTJYLLAND.

30 hektar brændte fredag

Også fredag eftermiddag var hans folk på arbejde i forbindelse med en markbrand. Her var det en mark i Albøge ved Trustrup, som brændte.

- Der endte det med at være 30 hektar, som udbrændte. Det er virkelig svært at undgå, når det er så knastørt, siger Allan Frederiksen.

- Det eneste, vi kan råde landmændene til, er ikke at høste, når det blæser meget. For så kan flammerne sprede sig, hvis det skulle gå galt, lyder det videre fra indsatslederen.

Beredskab og Sikkerhed blev kaldt ud til branden lørdag omkring kl. 15.30.