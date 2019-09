Flere håndtryk, færre kram: Folk strømmer til bedstefar og barnebarns Facebook-gruppe

Engang gav alle mennesker hinanden hånden, når de skulle hilse på hinanden. Men det gode gammeldags håndtryk er ved at blive afløst af knus og kram.

Læs også Endnu et skridt mod Kattegatbro: Embedsfolk ser Samsø an

Nu har krammeriet taget overhånd. Det mener en bedstefar og hans barnebarn.

De har derfor oprettet Facebookgruppen håndtryk DK, som har over 800 medlemmer.

Vi har det sådan, at vi krammer gerne nære venner og familiemedlemmer, og derudover så prøver vi at neddrosle det der krammeri lidt. Niels Lausten, Viborg

- Vi har det sådan, at vi krammer gerne nære venner og familiemedlemmer, og derudover så prøver vi at neddrosle det der krammeri lidt, fortæller Niels Lausten fra Viborg.

Læs også Smukfest udvider: 70 træer fældes – men skoven lever videre

Det var juleaften 2018, at Niels og Magnus kom til at snakke, om alle de kram vi giver hinanden, og den måde vi egentlig hilser på hinanden. Samme aften besluttede de at lave en Facebook-gruppe, der skal sikre håndtrykkets bevarelse og undgå at bringe andre i forlegenhed ved at kramme.

Niels og Magnus Lausten har oprettet Facebookgruppen håndtryk DK, som har over 800 medlemmer.

- Jeg synes, det er for meget, fordi der er mange, der nærmest gør det til alle, de kender. Og det synes jeg er for meget, siger Magnus Lausten, der er barnebarn til Niels Lausten.

Pseudo-kram fortrænger håndtrykket

Og sådan er der altså flere der har det. For Facebookgruppen har lige nu 801 medlemmer – og på gaden i Silkeborg, kan de også genkende det med, at balancen mellem et kram eller et håndtryk er hårfin:

Læs også Succesfuld fodboldlinje inspirerer svenskerne

- Jeg giver hånd lige i starten. De første par gange. Efter det giver jeg knus, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi giver hinanden knus. Vi har brug for mere kærlighed, siger Ibrahem Khalaf.

- For min generation er det rimelig åbenlyst, at det hedder krammere. Det har jeg det personligt heller ikke så godt med, fortæller Sara Jensen.

Ibrahem Khalaf synes, at det er vigtigt, at vi giver hinanden knus.

I Magnus og Niels’ Facebook-gruppe skriver de i gruppens beskrivelse:

Håndtrykket er i virkeligheden en kompakt overførsel af flere data på ganske kort tid. Du kan mærke om det er et fast eller slattent håndtryk. Du kan mærke om det er en fin kontorhånd eller en barket håndværker-næve. Er der en finger-ring? Samtidig kigger du personen i øjnene og får flere oplysninger: Er vedkommende glad? Eller træt? Eller fuld? Flakker øjnene eller er det et roligt venligt blik?

Alt dette går man glip af ved det pseudo-kram som i disse år fortrænger håndtrykket.

Folk skal selvfølgelig have lov til at hilse på den måde, de har det bedst med. Så længe de ikke bringer andre i forlegenhed. Det synes vi ikke, at man kan være bekendt. Niels Lausten

Med gruppen håber makkerparret, at de kan rykke lidt på måden, vi hilser på hinanden på i dag – uden at skulle tvinge nogen til noget:

Læs også Politikere efter opfordring om kviklån til gældsramt: Der skal være et loft

- Det er jo hverken Magnus eller min ambition at missionære omkring håndtrykket. Folk skal selvfølgelig have lov til at hilse på den måde, de har det bedst med. Så længe de ikke bringer andre i forlegenhed. Det synes vi ikke, at man kan være bekendt, siger Niels Lausten.