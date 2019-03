Flere gymnasielærere skal alligevel tilbage på skolebænken

En administrativ fejl på Aarhus og Aalborg Universitet har gjort det en smule surt at være dimittend fra en af institutionerne, hvis man vil undervise i gymnasiet. Nu rammer en administrativ fejl endnu flere.

Sidste år kom det frem, at universiteterne i en årrække havde glemt at forlænge hundredvis af tidligere eller nuværende studerendes sidefag. Det betød, at de reelt set manglede 30 ECTS-point af deres uddannelse.

Det skrev TV2 ØSTJYLLAND blandt andre om. Dengang lød det, at op mod 200 dimmender fra Aarhus Universitet alligevel ikke var færdige med deres uddannelse på grund af fejlen.

- Der er desværre sket en administrativ fejl på universitetet. Vi må konstatere, at vi i en årrække ikke har tolket nogle sager korrekt, sagde Kristian Thorn, vicedirektør for uddannelse på Aarhus Universitet, i november til TV2 ØSTJYLLAND.

De regler, universitet har fejltolket, handler om nærtbeslægtede fagområder. På Aarhus Universitet har de i en årrække udløst særlige dispensationer, men nu viser det sig, at de studerende alligevel skal have ekstra point for at være færdiguddannede.

Kede af sagen

- Det er virkelig en sag, vi er meget kede af, for det kommer til at påvirke nogle mennesker, der har forladt universitetet og er i arbejde. Det kunne ikke være meget værre for dem, og det er vi jo rigtig, rigtig kede af, sagde Kristian Thorn til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgang blev det dengang meddelt, at dimittender med pædagogikum ikke behøvede at vende tilbage til skolebænken. Men de kan alligevel ikke ånde lettet op og nyde deres tilværelse som gymnasielærere, skriver Magisterbladet.

Jeg synes, at det er dybt problematisk, at det i sidste ende er de studerende og dimittenderne, som bliver brugt som en slags boksebolde for ministerierne. Ronja Ravnskov, Dansk Magisterforening

For hvis de vil undervise i gymnasiet, skal de have skrabet de manglede ECTS-point til sig. Det fremgår af en mail, som Undervisningsministeriet har sendt til Magisterbladet.

Forkvinde for Dansk Magisterforenings studerende Ronja Ravnskov kalder kovendingen helt vildt utjekket.

- Jeg synes, at det er dybt problematisk, at det i sidste ende er de studerende og dimittenderne, som bliver brugt som en slags boksebolde for ministerierne, siger hun til Magisterbladet.

- Jeg har personligt været i kontakt med dimittenderne i Aarhus, og de fortæller, at den her sag har store konsekvenser for deres liv og hverdag, siger Ronja Ravnskov.

De berørte studerende skal ikke fysisk tilbage på skolebænken, oplyser Aarhus Universitet. I stedet vil der blive tale om fx fjernundervisning eller weekendhold. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Vil se om der er flere problemer

Ifølge Kristian Thorn fra Aarhus Universitet kommer det dog ikke på tale, at de berørte studerende skal tage fri i et halvt år fra deres nuværende job for at komme ind på universitetet.

- Vi lægger det som fjernundervisning, weekendhold eller noget andet der gør, at det virker på deres præmisser, har han tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg har bedt mit ministerium om at kontakte alle de universiteter, der uddanner gymnasielærere, så vi kan afklare, at der ikke er flere problemer. Tommy Ahlers (V), uddannelses- og forskningsminister

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) meldte i november ud, at han vil have afklaret, om der er flere problemer med uddannelsen af gymnasielærere.

- Jeg har bedt mit ministerium om at kontakte alle de universiteter, der uddanner gymnasielærere, så vi kan afklare, at der ikke er flere problemer, sagde Tommy Ahlers ifølge Ritzau.

Hvor mange dimmentender, sagen ender med at have konsekvenser for, er endnu uklart.