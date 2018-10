Flere folkeskoleelever vil ikke i bad efter idræt: Men på denne skole skal de

Seks ud af ti idrætslærere fortæller, at de oplever eleverne ikke vil tage et bad efter idrætstimen.

Det viser en rundspørge blandt østjyske skoler, som TV2 ØSTJYLLAND har lavet. I alt 51 østjyske skoler har besvaret et spørgeskema.

Det viser sig, at det går helt ned i indskolingen, som er 0.-4. klasses elever, hvor fokus på egen krop har så stor betydning, at børnene ikke ønsker at gå i bad med klassekammeraterne.

Selvglad

TV2 ØSTJYLLAND har i denne måned fokus på kropssynet blandt østjyderne i forbindelse med serien Selvglad. Indtil nu har dette omhandlet særligt kvinder fra gymnasiealderen og op efter. For at skabe et endnu bredere perspektiv, er fokus nu rettet mod de yngste – børnene i starten af folkeskolen.

Det er ok at se, at den ene ser ud på den måde, og den anden ser ud på en anden måde Martin Risgaard, idrætslærer på Vestre Skole

Størstedelen af skolerne svarer, at børnene primært ikke vil i bad, fordi de ikke kan lide at være uden tøj. Hos nogle af de andre skoler er det fordi, at børnene føler, at de ser forkerte ud.

Undersøgelsen satte ligeledes fokus på, om der er sket en stigning i, at børnene taler om deres kroppe. Her har 15 af skolerne svaret, at der er sket en stigning i, hvor meget de yngre elever taler om udseendet på kroppene.

Alle skal i bad!

På Vestre Skole i Grenaa har man forsøgt at komme problemet til livs ved at indføre en klar politik om, at eleverne skal gå i bad, når de deltager i idrætsundervisningen.

- Det er ok at se, at den ene ser ud på den måde, og den anden ser ud på en anden måde, siger Martin Risgaard, idrætslærer på Vestre Skole.

Hvis eleverne selv kunne vælge, vil de vælge badet fra, vurderer idrætslæreren.

- Situationen ville se meget anderledes ud, hvis man kunne vælge, så vil – formodentlig – to-tre stykker gå i bad, og alle andre, de vil sige, ’jeg skal bare skal hjem og der kan jeg tage et bad hjemme,’ siger Martin Risgaard, der er idrætslærer på Vestre Skole.

Flere af eleverne fra 3. klasse på Vestre Skole fortæller, at det obligatoriske bad er helt ok.

- Det er rigtig dejligt, at gå i bad for en, der elsker at gå i bad, siger Elias Øgendahl Kristensen.

Ifølge en af eleverne, bliver der ikke snakket om kroppen, når eleverne fra 3. klasse er i bad.

- Vi snakker bare lidt, om vi har haft en god dag, og hvad vi skal spille, når vi kommer hjem, siger Viktor Appelby Riche, ni år.

