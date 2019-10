Flere end en million mennesker har reageret på Monas lønseddel

Hvor meget får du i løn? Mange betragter deres lønseddel som en meget privat sag, men folketingspolitiker Mona Juul (K) har lagt sin lønseddel offentligt ud på LinkedIn.

Nu har flere end en million danskere set den på de sociale medier - og det har givet over en million reaktioner.

- Jeg havde under ingen omstændigheder forestillet mig, at det ville blive spredt så meget. Det der kommer mest bag på mig, det er, at der har været sådan en overvældende interesse, at der er så mange, der har kastet sig over det og har liket det, delt det og snakket om det, fortæller Mona Juul (K) i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

Mona Juuls lønseddel som folketingspolitiker har skabt debat.

Ville skabe transparens

Mona Juuls intention med opslaget var at skabe transparens og vise, hvordan det egentlig forholder sig. Hun bliver tit spurgt om lønforholdet, fordi mange ved, at hun tidligere har været direktør og har fået en højere løn.

På hendes arbejdsplads i Folketinget er det meget gennemsnitligt, at en folketingspolitiker får omkring 50.000 før skat.

Men det er langt fra alle, der mener, at lønfordelingen er fair, efter de har set Monas lønseddel. Blandt andet skriver en Facebook-bruger som reaktion på lønsedlen:

Til det svarer Mona Juul i dag:

- Jeg tænker, at det er klassisk dansk, at vi skal sammenligne hinanden, og jeg synes, at personen devaluerer sig selv på en uhensigtsmæssig måde. Vi har jo brug for alle mulige fag i Danmark. Så det, synes jeg, er øv, siger Mona Juul, der har prøvet at besvare så mange af de kommentarer, hun har fået som muligt.

Blandt nogle af de andre kommentarer er der blandede holdninger til netop det at dele sin lønseddel offentligt:

Der er altså delte meninger om, hvorvidt man kan fortælle, hvad man får i løn.

Ifølge Maria Ventegodt, ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder, er der tale om et direkte løntabu, og det skal vi gøre op med, hvis ikke det skal gå ud over os selv i sidste ende.

- Der er en rigtig stor risiko for, at vi får en dårligere løn, end vi egentlig er berettiget til, fordi vi laver det samme som nogle andre som får en højere løn. Men det kan man jo kun finde ud af, hvis man ved, hvad hinanden tjener, og derfor er det så utroligt vigtigt, at man taler med hinanden om, hvad man tjener. Man skal holde op med at se løn som noget personligt, siger Maria Ventegodt til TV2 ØSTJYLLAND.