Flere diagnoser kastede Sofie rundt i systemet: - Det har ikke været godt nok

Medicinforgiftning kostede i maj den 26-årige Sofie Aabling livet.

I adskillige år var hun blevet sendt rundt i systemet, fordi hun lider af både tourettes og OCD.

Hun døde, da hun blev akutindlagt på Psykiatrisk Hospital i Viborg. Ud fra obduktionsrapporten vurderer retskemikere, at hun blev forgiftet af det antidepressive lægemiddel fluoxetin, som Sofie Aabling havde fået i 13 år.

Sofie Aablings sygdomsforløb begyndte, da hun som 13-årig blev diagnosticeret med svær Tourettes Syndrom og OCD - bedre kendt som tvangstanker.

Det er en rigtig trist historie, der giver anledning til at kigge forløbet igennem. Når vi kigger tilbage på forløbet, har det ikke været godt nok. Jacob Klærke (SF)

Men fordi de to sygdomme hører under to forskellige afdelinger - neurologisk afdeling og psykiatrisk afdeling - mener hendes mor, Connie Aabling, at datteren havnede mellem to stole i behandlingssystemet.

- Det er en rigtig trist historie, der giver anledning til at kigge forløbet igennem. Når vi kigger tilbage på forløbet, har det ikke været godt nok, siger Jacob Klærke (SF), der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND.

Bedre til at arbejde på tværs

Der er især to ting, som han mener, at man kan tage ud af Sofie Aablings sygdomsforløb.

- Når der er mange forskellige parter involveret, og der er tale om svær sygdom, så bliver det komplekst. Der skal man gøre en ekstra indsats for at få tingene til at hænge sammen, siger Jacob Klærke.

Derudover peger han på, at Sofis Aablings mange indlæggelser burde have fået alarmklokkerne til at ringe.

Jacob Klærke (SF) er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland.

- Fremadrettet skal man have en anden tilgang og være bedre til at arbejde på tværs. Det gælder samarbejdet mellem de alment praktiserende læger, psykiatrien, det almindelige sygehus, bosteder, patienten og familierne. Så man ikke bliver kastebold mellem de forskellige dele af systemet. siger Jacob Klærke.

Han mener også, at retningslinjerne for brugen af medicin i psykiatrien skal kigges efter.

Rundbordsssamtaler

Det er ikke noget nyt, at psykisk syge bliver kastet rundt i behandlingssystemet, hvis de har flere diagnoser.

- Det er vigtigt for os at få gjort noget ved det, så det ikke sker, siger Anders Kúhnau (S), der er regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Vi vil gerne skabe nogle bedre forløb for de patienter, der har meget komplekse forløb, hvor de både er psykisk syge og har fysiske sygdomme. Anders Kúhnau (S)

Blandt andet ved at etablere psykiatriske hospitaler i umiddelbar nærhed af de almindelige hospitaler.

- Vi vil gerne skabe nogle bedre forløb for de patienter, der har meget komplekse forløb, hvor de både er psykisk syge og har fysiske sygdomme, siger Anders Kühnau.

Derudover vil der også blive indført 'rundbordssamtaler' ved komplekse sygdomsforløb.

- Så vi er sikre på, at behandlerne fra de forskellige systemer taler sammen, siger Anders Kühnau.

Overdødelighed blandt psykisk syge

Mennesker med psykisk sygdom har en overdødelighed på 10-20 år i forhold til andre. Region Midtjylland har tidligere vedtaget, at den overdødelighed skal bringes ned.

- Vi er ved at rette op på, at psykiatrien er underprioriteret økonomisk. Vi har bevilliget 50 millioner kroner ekstra til næste år, hvor en del af pengene går til at kunne give en bedre behandling til patienterne, men hvor der også er fokus på, hvordan vi gør noget ved overdødeligheden, siger Jacob Klærke.