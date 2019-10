Flere brande i Aarhus-forstad tirsdag aften

To brande med et par 100 meters afstand ved Møllehatten i Risskov fik tirsdag aften Østjyllands Politi og brandvæsen til at rykke ud.

Den ene brand var antændt i en container, mens den anden brand havde fat i en bunke af byggemateriale.

- Vi har slukket branden i containeren, og den anden har vi vurderet ikke var nødvendig at slukke, fordi politiet ønskede, at vi lod den være, så de bedre kunne sikre spor, fortæller Anders Brix Christensen, vagthavende indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi er til stede sammen med brandvæsenet, men kan endnu ikke sige noget nærmere om brandårsagen. Peter Tholstrup, vagtchef ved Østjyllands Politi

Anders Brix Christensen vurderer, at brandene formentligt var påsat. Det skal politiet nu undersøge nærmere:

- Vi er til stede sammen med brandvæsenet, men kan endnu ikke sige noget nærmere om brandårsagen, fortæller Peter Tholstrup, vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Anders Brix Christensen bestod bunken af byggemateriale, der var i brand, af flamingo. Branden udviklede derfor en del røg:

- Udover at det ser voldsomt ud, var det ikke så slemt. Der var ingen af borgerne i nærheden, der var videre berørte af branden, fortæller han.

To brande med et par 100 meters afstand ved Møllehatten i Risskov fik tirsdag aften Østjyllands Politi og brandvæsen til at rykke ud. Foto: Google Maps