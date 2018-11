Flere børn og unge skal dyrke idræt: Så aktive er de i din kommune

Flere børn og unge skal have sved på panden.

Derfor har DGI afsat 70 millioner kroner til at sikre børn og unges lige adgang til at deltage i en forening.

Målet er, at ni ud af ti unge skal dyrke idræt i en forening.

I de østjyske kommuner er der stor forskel på, hvor stor en andel af børn og unge, der er aktive i en idrætsforening. Den østjyske højdespringer er Odder Kommune, hvor 101 procent af børn og unge er foreningsaktive.

I bunden ligger Norddjurs Kommune, hvor kun 60 procent af kommunens børn og unge er foreningsaktive.

Fitness er det nyeste

I Favrskov Kommune er 86 procent af kommunens børn og unge foreningsaktive. I HOG, som er Hinnerup og Omegns Gymnastikforening, arbejder klubben konstant på at lokke børn og unge til klubben.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at holde os opdaterede med nye gode tilbud. Fitness er det nyeste, men vi laver også masser af aktiviteter for at fange de unge helt nede fra 5-6 års alderen, siger Peter Bager, der er formand for HOG, Hinnerup og Omegns Gymnastikforening til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er nemlig i den alder, at børn skal ind og være medlem af en forening første gang.

Formand for Hinnerup og Omegns Gymnastikforening, Peter Bager.

Hård konkurrence

Men det kan være op ad bakke, for konkurrencen om børn og unges opmærksomhed er hård.

- Det er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Det er både dygtige trænere og ledere, gode faciliteter og muligheden for at udvikle sig, siger Peter Bager.

Hertil kommer, at der er rigtig mange tilbud for børn og unge at vælge imellem.

- Børn og unge kan lave rigtig mange ting. Også uden for foreningerne, siger Peter Bager.

Noget af det, som foreningen bruger rigtig meget krudt på. er at fastholde medlemmerne, når de bliver teenagere og får mange andre prioriteter.

- Derfor forsøger vi at have nogle gode og relevante tilbud hele tiden, siger Peter Bager.

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening tibyder mange traditionelle idrætsgrene som fodbold, badminton og håndbold. Men fordi mange unge gerne vil gå i motionscenter, har klubben lavet et nyt tilbud, som er foreningsfitness.

Tidsvarende tilbud

Han synes, at det er fornuftigt, at DGI bruger 70 millioner på at lokke flere børn og unge ind i idrætsforeningerne.

- Danmark har en flot foreningskultur. Det er noget, vi som samfundet skal støtte. Men vi skal også sørge for, at det er tidsvarende, så vi har tilbud, der er relevante for unge, siger Peter Bager.

Han tror meget på, at et samarbejde med skoler er vejen frem.

Venner lokkede Magnus med

En af dem der allerede har meldt sig under foreningsfanerne i HOG er 12-årige Magnus Skau Rasmussen. I første omgang gik han til fodbold.

Magnus Skau Rasmussen begyndte til badminton, fordi vennerne opfordrede ham til det.

- Men så syntes jeg, at det blev lidt kedeligt, siger Magnus Skau Rasmussen.

Så gik der to uger, hvor Magnus Skau Rasmussen ikke gik til nogen former for sport.

Pausen varede lige indtil nogle af hans venner spurgte, hvorfor han ikke startede til badmnton.

- Så sagde jeg til mig selv, at det kunne jeg jo egentlig godt, fordi det er jo ikke særlig svært. Og det er indenfor, så der er er ikke dårligt vejr, så min mor gider også godt at være her, siger Magnus Skau Rasmussen.

Det bedste ved at spille badminton er, at man kan få nye venner.

- Det er en dejlig sport, fordi man ikke skal løbe rundt på en fodboldbane, som jeg har gjort, siger Magnus Skau Rasmussen.

Far fik Frederik til badminton

Også Frederik Storm på 10 år spiller badminton. Han spiller i Risskov-klubben VRI.

- Jeg kan godt lide at spille badminton. Man bliver meget stærkere, møder andre mennesker og kan være sammen med sine venner, siger Frederik Storm.

Frederik Storm begyndte til badminton, fordi hans far syntes, at han skulle prøve det.

To gange om ugen træner han. Han begyndte at spille badminton, fordi hans far har været rigtig god til badminton.

- Han sagde, at jeg skulle prøve det, siger Frederik Storm.

Nu har han gået til badminton i cirka to år. Og han tænker, at han bliver ved.

- Med mindre at jeg får en sygdom i benene, så jeg ikke kan, så fortsætter jeg nok, siger Frederik Storm.

Unge gider ikke højt ambitionsniveau

DGI har nedsat et Task Force, der blandt andet undersøger, hvorfor så mange af de 12-15 årige forlader idrætsforeningerne.

Blandt andet er det tydeligt, at en del unge falder fra, hvis kulturen i idrætsforeningerne er meget ambitiøs og handler for meget om at vinde eller altid møde op til træning.

Samtidig viser en undersøgelse, at en tredjedel af de unge, der i dag ikke er aktive, gerne vil være det.

- De unge vil være aktive sammen med deres venner, have det sjovt og være aktive uden et præstationspres. Men der mangler et tilbud om go fun. Mange unge oplever et stort præstationsræs, og de falder fra, hvis kulturen i idrætsforeningerne er go pro eller go home, sagde formand for DGI Søren Møller, da der var årsmøde i DGI-Huset i Aarhus.