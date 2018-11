Børn forsøgt lokket ind i bil: Politiet øger indsats ved skole

Patruljer fra Østjyllands Politi vil fremover være oftere til stede i Lystrup – og i særdeleshed ved Lystrup Skole.

Det sker efter at flere børn er blevet kontaktet af en fremmed mand ved skolen.

- Det er under vores almindelige patruljering og vi lægger det ind som et område, vi skal forbi og kigge. Så sørger vi for at være på de tidspunkter, hvor der også er børn til stede, så vi er der hyppigt i formiddags- og eftermiddagstimerne, hvor børnene kommer til og fra skole, siger Gert Bisgaard, vicepolitikomissær ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet viser med deres ageren, at de tager det her meget alvorligt. Katja Uth, skoleleder

Onsdag d. 10. oktober greb en maskeret mand fat i en 10-årig skolepige og råbte 'nu har jeg dig', mens pigen legede med to veninder på legepladsen på Lystrup Skole.

I går, torsdag, var den så gal igen. Kl. 11 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand havde henvendt sig til en pige på Lystrup Skole og bedt hende komme med ind i sin bil.

Østjyllands Politi kan endnu ikke sige, om der er nogen sammenhæng mellem de to hændelser.

- Der behøver ikke nødvendigvis at lægge noget ondt bag ved. Men selvfølgelig tager vi det seriøst og vi undersøger det også nærmere, om der kan være noget omkring det. Det er derfor, vi er mere synligt til stede ude omkring skolen i nærmere fremtid, siger Gert Bisgaard.

Fuld tillid

På Lystrup Skole er man selvfølgelig berørte af situationen, men samtidig har man tiltro til, at politiet har kontrol over situationen.

- Jeg har senest haft en rigtig fin samtale med politiet her til formiddag, og vi er 100 procent overbeviste om, at de gør deres arbejde til UG, så vi ikke har noget at frygte, siger Katja Uth, skoleleder ved Lystrup Skole til TV2 ØSTJYLLAND.

Skolen har meldt ud til forældre, at det er vigtigt, at man sammen skaber en tryg hverdag til trods for omstændighederne.

Forældrene er blevet opfordret til at tale med deres børn om, at de aldrig må bevæge sig væk med en fremmed.

Skolelederen oplever, at politiet sender et stærkt budskab med deres håndtering af sagen.

- Politiet viser med deres ageren, at de tager det her meget alvorligt. Det er et virkelig godt signal at sende til os som skole samt alle elever og forældre, slutter Katja Uth.