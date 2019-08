Flere biler i uheld på E45 - store forsinkelser og problemer med kiggekø

Et færdselsuheld på E45 ved Horsens resulterer fredag eftermiddag i en times forsinkelse.

Det oplyser Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

- Køen og forsinkelser vil formentlig vare til klokken 17. Det er efterveer af det uheld, der har været, siger vagthavende hos Vejdirektoratet Jakob Riis-Petersen.

Færdselsuheldet skete omkring klokken 14.30, og ifølge Sydøstjyllands Politi skal 3-4 biler være involveret i uheldet.

Læs også Spritbilist fundet af politihund - gemte sig under en bunke halm

Kikkekø skaber farlige situationer

Vagthavende Jeppe Thranum oplyser, at anden vognbane er blevet åbnet omkring klokken 15.30.

- Der er ikke alvorlig personskade, men der er problemer med væsker fra et af de beskadigede køretøjer. Det betyder, at det tager længere tid at rydde op efter uheldet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge vagtchefen er det største problem for politiet, at mange bilister sænker hastigheden for at kigge nærmere på uheldet.

- Det sker hver gang, der er uheld. Man kommer ned i nogle hastigheder, man normalt ikke vil køre i på motorvejen, og skaber farlige situationer, fordi det får andre bilister til at bremse hårdt ned, siger vagtchef Jeppe Thranum til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Færre sommerindbrud i Østjylland

I dette tilfælde er det bilister, der kommer kørende fra syd mod nord, der skaber kiggekø, oplyser vagtchefen.