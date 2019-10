Flere bilbrande i Aarhus - to mænd er sigtet

To mænd på 25 og 28 år bliver tirsdag fremstillet i retten i Aarhus.

De er sigtet for at have sat ild til en bil på Langkærvej i Tilst den 8. oktober.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

På baggrund af vores intensiverede indsats ifm. den seneste tids bilbrande i Aarhus har vi anholdt to mænd på 25 og 28 år, der sigtes for at have sat ild til en bil på Langkærvej i Tilst den 8. oktober. De fremstilles kl. 11.00 i Aarhus. #anklager anmoder om dørlukning #politidk pic.twitter.com/fLOztYtOc5 — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 15, 2019

Bilbranden er bare en af en lang række af bilbrande den seneste tid.

Tal fra Østjyllands Politi viser, at de fra 1. juni til 30. september 2019 har registreret 59 bilbrande i politikredsen, sammenlignet med 36 i samme periode sidste år.

Tallene dækker alle bilbrande, og altså ikke kun dem, politiet vurderer er påsatte. En stor del af brandene har dog været påsatte brande i det vestlige Aarhus

Politiet efterforsker i øjeblikket, om der er en sammenhæng mellem brandene. Det fortalte de til TV2 ØSTJYLLAND den 8. oktober i år.

- Der begynder at tegne sig et billede af, at der bliver påsat brande i biler i udvalgte områder og på bestemte tidspunkter af døgnet. Så vi er selvfølgelig interesserede i, om der kan være en sammenhæng, så vi kan finde ud af, hvem gerningsmændene er, og hvilke motiver der ligger bag, sagde Michael Kjeldgaard, politiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

I slutningen af september opstod der brand i ni biler i det vestlige Aarhus. Foto: Privatfoto - Christian Dahlerup

Ikke større konflikt

Politiet sagde ligeledes den 8. oktober, at det ikke nødvendigvis er det samme motiv, der ligger bag alle brande.

- Vi har på nuværende tidspunkt ikke belæg for at sige, at det er en kamp om territorium eller en opblussende bandekrig, sagde Michael Kjeldgaard, politiinspektør ved Østjyllands Politi

Politiet mener altså, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at drage konklusioner, men som eksempler på mulige motiver nævner politiinspektøren dog forsikringssvindel og hærværk.