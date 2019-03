Flere besøgshunde søges: Haley, Falck og Diaz er til casting

Med logrende haler og håbefulde forventninger er 45 hunde og deres ejere torsdag mødt op til udvælgelse af nye besøgshunde.

TrygFonden står bag dagens casting, hvor hundene tjekkes og testes. De hunde, der bliver godkendt til besøgshundekorpset, skal være med til at glæde borgerne på de danske plejehjem og andre institutioner.

- Det giver borgerne meget, og giver mig meget. Hundene nyder at få opmærksomheden, og jeg nyder at glæde borgerne, så det hænger meget godt sammen, fortæller hundeejer Anne Nymark Andersen, der med sine hunde Diaz og Haley er mødt op til castingen.

Anne Nymark Andersens tredje og ældste hund er i forvejen besøgshund.

- Når hun har tørklædet på og kommer hen til plejehjemmet, galoperer hun på gangene. Den glæde viser hun ellers ikke, så jeg tror på, det giver hundene rigtig meget, fortæller hun.

Hunden Haley er af racen Basset hound.

Stor efterspørgsel

Hos TrygFonden oplever de også, at besøgshundene gør en stor forskel.

- Der er en stigende efterspørgsel. Der er mange, der får øjnene op for, at det er en rigtig god ting at få besøg af en besøgshund, så vi vil rigtig gerne have så mange hunde, vi kan få, fortæller projektchef Galina Plesner.

Men det er ikke alle hundene, der klarer skærene i de forskellige tjek.

- Vi regner med at godkende mellem 60-70 procent, fortæller Galina Plesner.

Selvom Diaz kan flere tricks, er det ikke nok for at blive besøgshund.

En godkendt besøgshund

For at blive taget i betragtning som besøgshund skal der være styr på flere ting.

Ud over at være sund og rask uden smerter og skavanker, skal en besøgshund heller ikke være bange for fremmede.

- Den skal være glad for kontakt til andre mennesker og robust over for lyde og pludselige ting. I den anden ende af snoren, skal den have en ejer, der gerne vil frivilligt arbejde, fortæller Galina Plesner.

Hvis en hund ikke godkendes, kan det også skyldes, at den er for ung eller usikker ved bestemte situationer.

Både Falck og Diaz klarede prøven til besøgshundekorpset.