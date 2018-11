Flemming fik hjælp på mandecenter: Nu hjælper han andre

- Jeg kan huske, at jeg sad og googlede "mand i krise", fordi det var den følelse, jeg havde, siger Flemming Simonsen til TV2 ØSTJYLLAND.

En skilsmisse er næppe noget, mange skænker en tanke, når de indgår et ægteskab. Alligevel ender knap halvdelen af alle ja'er i kirken og på rådhuset med at blive annulleret.

Jeg kan huske, at jeg sad og googlede "mand i krise", fordi det var den følelse, jeg havde. Flemming Simonsen, frivillig, Mandecentret Aarhus.

Sådan endte det også for Flemming Simonsen, der blev skilt fra sin daværende kone i 2013.

Skilsmisser er sjælendt nemme, og det var den heller ikke for ham. Derfor søgte han hjælp og vejledning hos et mandekrisecenter i Aarhus.

Han fandt frem til mandecentrets hjemmeside, kontaktede dem og inden længe var han til samtale med en psykoterapeut, som bekræftede ham i, at hans reaktion på skilsmissen var helt normal.

- Det var en rigtig stor lettelse. Der er mange spidsfindigheder i en skilsmisse, som gør, at man måske synes, at den er unik. Jeg tænkte, at der ikke var andre der kendte, det jeg havde været igennem, siger Flemming Nielsen.

Mandegruppe hver anden torsdag

Psykoterapeuten sendte Flemming Simonsen i retning af en netværksgruppe for mænd, der var i samme båd.

- Jeg mødte nogle andre, der stod i nogenlunde samme situation med skilsmisse, hvor der var børn involveret. Det var svært at være forladt og skabe en ny identitet, siger Flemming Simonsen.

Det var svært at være forladt og skabe en ny identitet. Flemming Simonsen, frivillig, Mandecentret Aarhus.

Han mødtes fast med gruppen hver anden torsdag.

- Det var rigtig fedt. Jeg kan huske en af de første aftener, hvor en anden gut fortalte en historie, der nærmest var som et spejl af min egen. Det var virkelig en af de ting, der gjorde, at jeg følte, at det gav mening, siger Flemming.

Ny rolle

Efter omkring to år i gruppen, var Flemming Simonsen ovenpå igen. Det betød dog ikke, at kalenderen igen blev fri hver anden torsdag aften.

- Jeg føler, at de nye der kom til, kunne bruge min historie. Jeg kunne fortælle dem, der stod midt i krisen, at det nok skulle blive bedre.

Det er utroligt berigende at være med til at hjælpe andre. Flemming Simonsen, frivillig, Mandecentret Aarhus.

Og det er Flemming Simonsen forsat med. De seneste tre år har han, sammen med en anden frivillig, kørt netværksgruppen for mænd i krise, som han selv var engang.

- Det er utroligt berigende at være med til at hjælpe andre. Det er to timer hver anden torsdag ud af mit liv. Jeg har travlt i min egen hverdag, men jeg synes, det er det rigtige sted at bruge sine kræfter. Jeg har stået i samme situation, og kan se, hvor meget det har rykket for mig. Og jeg kan mærke, hvor meget det betyder for de mænd, der kommer, siger han.

Vigtig rollemodel

Sigrid Brun er socialrådgiver på Mandecentret i Aarhus.

Hun fortæller, at de ofte oplever en fordom om, at et mandekrisecenter er for mænd, der bliver udsat for vold fra deres koner. Det sker for en promille at stedets brugere. Langt størstedelen er mænd, der ryger ned med flaget under en skilsmisse og har brug for stedets rådgivningstilbud.

Der også mænd, der i så mange år har ladet deres samleverske står for det sociale, praktiske og børnene, at de først opdager, at de har isoleret sig selv, da skilsmissen er en realitet. For nogle af disse mænd betyder derouten, at de bliver truet af hjemløshed eller har brug for en sikker havn. Der har centeret et antal midlertidige boliger til rådighed.

Flemming kommer jo til at fungere som en slags rollemodel. Sigrid Brun, socialrådgiver, Mandecentret Aarhus.

Sigrid Brun mener, at frivillige som Flemming Simonsen er en stor ressource for stedets brugere.

- Flemming kommer jo til at fungere som en slags rollemodel. Fordi han har været de her ting igennem, er det nemmere for mændene, der deltager i netværksgruppen, at kunne spejle sig i ham og genkende sig selv, siger hun.

Hun fortæller, at man dog ikke behøves at have haft en krise tæt på livet for at blive frivillig.

- Det er selvfølgelig en fordel, men man kan også være frivillig uden at have været igennem en skilsmisse. Men i forhold til netværksgruppen, er det en enorm styrke, at han har den her baggrundshistorie, siger Sigrid Brun og fortsætter.

Mandecentret i Aarhus fejrer i dag 10 års jubilæum. Det markeres blandt andet med besøg af ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) og rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus, Kristian Würtz (S).