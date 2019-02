VIDEO: Flammehav i stort skib på Grenaa Havn

Klokken 22.40 mandag aften modtog alarmcentralen en anmeldelse om en brand ved Grenaa havn. Et stort skib stod i flammer på havnen. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er et skib, der lå til ophugning til havnen og på én eller anden måde er der opstået ild i det her skib, fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Christian Riis.

I første omgang blev en patruljebil sendt til havnen, men kort tid efter tog Beredskab og Sikkerhed over for at få kontrol over branden.

Beredskab og Sikkerhed ankom kort tid efter anmeldelsen til branden på Grenaa Havn. Foto: Øxenholt foto

- Vi har været til stede derude og se til det med en patruljevogn. Brandvæsnet havde det under kontrol, så politiet havde ikke noget at gøre derude, siger vagtchefen.

Ifølge Østjyllands Politi er branden nu slukket og ingen kom til skade i flammerne.

- Der var ingen fare for spredning af branden og ingen personer var til stede dernede, siger Christian Riis.