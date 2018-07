Fjóla fik uventet besøg: Pludselig stod leguan i stuen

Hvad byder man uventede gæster? I Fjóla Guðnadóttir fra Lystrup' tilfælde var det mest passende nok et salathoved. For hun og familien fik tirsdag besøg af en 50 centimeter lang grøn leguan, der pludselig stod i stuen.

- Den gik så ind på en af børnenes værelse, og så lukkede vi døren ind til den der. Imens vi andre er i stuen, fortæller Fjóla Guðnadóttir til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom klimaet lige nu er forbavsende tørt, så er der nok alligevel ikke tale om en leguan, der lever i det fri. En anden Lystrup-borger har da også meldt sig på banen som dyrets ejer.

Fjóla Guðnadóttir efterlyste nemlig ejeren i Facebook-gruppen '8520 Lystrup', og hurtigt har mange tagget ejeren, der nu har hentet sit kæledyr.

Været savnet i to måneder

- Hun har nu hentet sin leguan. Jeg er lettet, og hun var meget glad. Den har været savnet i cirka to måneder, siger Fjóla Guðnadóttir

At leguanen har kunnet klare sig på egen hånd i så lang tid, skyldes så rent faktisk, at det har været så varmt de seneste måneder. Det fortæller direktør i Randers Regnskov, Henrik Herold.

- Den grønne leguan, som der er tale om her, lever normalt i blandt andet Mellemamerika, hvor de er vant til at leve i temperaturer, der ligger lidt over 20 grader om natten og et par og 30 grader om dagen. Men de kan godt klare sig med en smule mindre, forklarer han til TV2 ØSTJYLLAND.

- For nylig er den kommet til Florida, hvor der kan være en anelse køligere. Her er den så blevet lidt af en plage, fortsætter direktøren.

Varmen redder leguanen

Så imens andre lider i varmen, har den altså reddet leguanen.

Den er samtidig planteæder og har så nok gået på rov i Lystrups haver.

Jeg vil gerne opfordre folk til at passe på deres dyr. De er ikke skabt til at rende rundt derude. Bliver det lidt køligere, dør de. Henrik Herold, Randers Regnskov

- Den har sikkert fundet lidt føde i urtehaver og klaret sig med det. Sommeren er højsæson for edderkopper, slanger, leguaner og andre eksotiske dyr, der slipper løs. Men jeg vil gerne opfordre folk til at passe på deres dyr. De er ikke skabt til at rende rundt derude. Bliver det lidt køligere, dør de, siger Henrik Herold.

I dette tilfælde endte det så heldigvis lykkeligt.