Fiskekutter sunket: Helikopter og både til undsætning

Østjyllands Politi måtte koordinere en redning af to personer, der endte i vandet, efter deres fiskekutter sank ud for Ebeltoft.

Klokken 17.10 fik politiet et opkald fra en borger på stranden, der så det ske.

- Der bliver afsendt en helikopter og sat både i vandet. De to personer er kørt på skadestuen for at blive kontrolleret efter at have opholdt sig i det kolde vand, siger Michael Ørum Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

Mange redningsfolk var involveret

Politiet ved ikke, hvad der fik kutteren til at synke, men oplyser, at det er ved at blive undersøgt.

Vagtchefen fortæller, at politiets primære rolle i en redningssituation på vandet er at koordinere redningen mellem ambulancefolk, brandfolk, helikoptere og andet redningspersonale.

- Samarbejdet er gået godt. Helt efter bogen, siger Michael Ørum Møldrup til TV2 ØSTJYLLAND.

De to fiskere er efter omstændighederne i god behold.