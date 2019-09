Fiskefest ved Gudenåen: - Det er en drøm

I disse timer afholdes Gudenåkonkurrencen 2019. En konkurrence for lystfiskere, der kæmper om at fange den største fisk i Gudenåen. Konkurrencen startede fredag klokken 16 og slutter først i morgen samme tid.

Lige nu er den største fisk 107 centimeter lang og vejer 12,6 kilo. Den er fanget af Jesper Nobel fra Bevtoft.

Fisken her vejer 12,6 kilo og er indtil nu den største fisk, der er fanget til konkurrencen.

- Der skal noget held til, det er helt sikkert. Men det handler altså også lidt om dygtighed, siger Jesper Nobel til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt 250 lystfiskere er samlet ved Gudenåen fra Tange til Stevnstrup og Lilleåen. Og det er ikke kun fiskeriet i sig selv, der bliver nydt.

- Sammenholdet er fedt, siger Jesper Nobel.

Deltager for hyggen

Jesper Nobel deltager i konkurrencen for at vinde, mens andre deltager af nogle lidt andre årsager.

- Jeg er er mest med for hyggens skyld. Jeg elsker at gå her ved åen og fange laks, siger Jens Henrik Rafen, der kommer fra Grenaa.

Han har indtil videre fanget en lille rudskalle.

- Den vibrerede også lidt i fiskestangen, så det var OK, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Fisk med plastik i maven gør stort indtryk

Selvom han primært er med for hyggens skyld, ville det alligevel betyde noget at fange en lige så stor fisk som Jesper Nobel.

- At fange sådan en fisk, som der lige er fanget, det er en drøm. Især i dansk farvand, siger Jens Henrik Rafen.

Lystfiskerne konkurrerer om præmier for i alt 100.000 kroner.